Суд в Москве арестовал фигурантов дела о покушении на Симоньян и Собчак

Басманный суд Москвы 15 июля арестовал подозреваемых в подготовке покушения на редактора телеканала RT и агентства «Россия сегодня» Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе суда.

Речь идет о шести фигурантах, некоторые из которых несовершеннолетние. Они заключены под стражу до 14 сентября 2023 года по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ.

В удовлетворении ходатайств обвиняемых и стороны защиты об избрании иной меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, а также в передаче несовершеннолетних под присмотр родителей в порядке ст. 105 УПК РФ, отказано.

Постановления в законную силу не вступили.

Ранее в этот день ФСБ сообщила о задержании членов неонацистской группировки «Параграф-88» — пособников СБУ, готовивших покушения на Симоньян и Собчак. В службе отметили, что за убийство одной журналистки по заданию предполагалось вознаграждение в размере 1,5 млн рублей.

Один из готовивший преступление Михаил Балашов признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. Мужчина 2005 года рождения пояснил, что организовал неонацистскую группировку «Параграф-88» и привлек к участию в ней лиц, не достигших 18 лет.

Они осуществили серию нападений на лиц «неславянской внешности», после чего с ними связалась Служба безопасности Украины (СБУ) и предложила заказное убийство российских журналисток, пояснил Балашов.