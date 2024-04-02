Реклама
Прямой эфир
Общество
Кабмин призвал ужесточить ответственность за небезопасную обработку данных
Мир
Президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал визит в Россию
Экономика
В России предложили ввести налог на роскошь
Общество
Мексиканский режиссер Серхио Ольхович получил паспорт гражданина России
Общество
Синоптик предупредил москвичей о возможном повторении аномально жаркого лета
Спорт
Пилот «Формулы-1» Хэмилтон рассказал о планах после завершения карьеры автогонщика
Экономика
За вложения в инвестиционные товарищества предложили давать налоговый вычет
Мир
В США сообщили о планах направить Израилю партию истребителей и ракет
Мир
Запрошенное РФ заседание СБ ООН в связи с ударом Израиля состоится 2 апреля
Происшествия
«Известия» показали последствия обстрела Донецка из РСЗО ВСУ
Интернет и технологии
В Cyberia Nova рассказали о 12 вариантах финала в новой игре «Смута»
Наука и техника
Ученые нашли механизм превращения микробов в супербактерии
Мир
В столице Буркина-Фасо поставили спектакль по гоголевскому «Ревизору»
Армия
Танки Т-80БВМ прямой наводкой уничтожили опорпункт ВСУ на южнодонецком направлении
Общество
Синоптики спрогнозировали потепление до +23 градусов в Москве 2 апреля
Общество
Общественники поддержали инициативу по запрету авиакомпаниям аннулировать обратные билеты

Врач назвала эффективные методы укрепления иммунитета

Врач Чистик: хронический недосып может негативно сказаться на иммунитете
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Весной и летом традиционно вирусы и бактерии становятся менее активными, также благодаря витамину D укрепляется иммунитет. При этом всё равно стоит продолжать следить за здоровьем и заботиться об иммунитете. Врач-терапевт СЦЗ Ольга Чистик 2 апреля рассказала «Известиям» о важности профилактики заболеваний в течение всего года и дала рекомендации по тому, какие правила надо соблюдать вне зависимости от сезона.

«Всплески заболеваний возникают из-за большого количества факторов. Во-первых, это погода, которая способствует распространению вирусов. Во-вторых, иммунитет самого человека. В более теплую погоду статистически люди начинают чувствовать себя лучше. Благодаря солнцу уменьшается дефицит витамина D, который влияет на иммунитет. Поэтому с наступлением теплой погоды пик заболеваемости снижается. Плюс теплая погода уменьшает риск переохлаждения, например», — сказала она.

При этом врачи вне зависимости от сезона рекомендуют пациентам проверять уровень железа, особенно женщинам с обильными менструациями. Также нужно следить за уровнем витамина D и восполнять его, особенно в регионах, где мало солнца, указала Чистик.

«За иммунитет также отвечает щитовидная железа. Женщинам примерно с 30 лет желательно регулярно проверять щитовидную железу, потому что при нарушении ее работы снижается уровень иммунитета», — добавила специалист.

Здоровью не навредить: в России хотят ввести профстандарт для нутрициологов
Поможет ли это избежать случаев причинения вреда здоровью граждан

По словам Чистик, в течение года, вне зависимости от своего самочувствия и погоды за окном, важно заботиться о себе. Главные правила профилактики вирусов в течение года: соблюдение режим сна и отдыха, потому что организм с хронической усталостью, хроническим недосыпом склонен к любым заболеваниям; коррекция дефицитов витаминов и микроэлементов; правильное и сбалансированное питание; отсутствие переохлаждений; активность в течение дня.

«Считается, что все города, которые находятся на широте Москвы и севернее, имеют хронический дефицит витамина D. У кого-то он чуть больше, у кого-то он чуть меньше. Но в любом случае жители перечисленных регионов не получают его в нужном количестве. Помимо этого солнце влияет и на общее состояние. С приходом весны и лета повышается настроение, что воздействует положительно на самочувствие. Также выше риск подхватить вирус в городах с загруженным общественным транспортом. Большое скопление людей — отличная среда для заражения», — заключила она.

31 марта бренд-шеф сети пансионатов для пожилых людей «Теплые Беседы» Тамара Мосева рассказала «Известиям» о рационе долгожителя. Так, овощи и фрукты обеспечивают правильную работу пищеварительной системы и помогают полному усвоению пищи. Шпинат, капуста и брокколи содержат витамин К и фолиевую кислоту — вещества помогают поддерживать здоровье костей и сердца. Черная смородина, слива и вишня имеют в составе антоцианы, которые защищают клетки от повреждений и укрепляют сердечно-сосудистую систему.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024