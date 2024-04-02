Врач назвала эффективные методы укрепления иммунитета

Весной и летом традиционно вирусы и бактерии становятся менее активными, также благодаря витамину D укрепляется иммунитет. При этом всё равно стоит продолжать следить за здоровьем и заботиться об иммунитете. Врач-терапевт СЦЗ Ольга Чистик 2 апреля рассказала «Известиям» о важности профилактики заболеваний в течение всего года и дала рекомендации по тому, какие правила надо соблюдать вне зависимости от сезона.

«Всплески заболеваний возникают из-за большого количества факторов. Во-первых, это погода, которая способствует распространению вирусов. Во-вторых, иммунитет самого человека. В более теплую погоду статистически люди начинают чувствовать себя лучше. Благодаря солнцу уменьшается дефицит витамина D, который влияет на иммунитет. Поэтому с наступлением теплой погоды пик заболеваемости снижается. Плюс теплая погода уменьшает риск переохлаждения, например», — сказала она.

При этом врачи вне зависимости от сезона рекомендуют пациентам проверять уровень железа, особенно женщинам с обильными менструациями. Также нужно следить за уровнем витамина D и восполнять его, особенно в регионах, где мало солнца, указала Чистик.

«За иммунитет также отвечает щитовидная железа. Женщинам примерно с 30 лет желательно регулярно проверять щитовидную железу, потому что при нарушении ее работы снижается уровень иммунитета», — добавила специалист.

По словам Чистик, в течение года, вне зависимости от своего самочувствия и погоды за окном, важно заботиться о себе. Главные правила профилактики вирусов в течение года: соблюдение режим сна и отдыха, потому что организм с хронической усталостью, хроническим недосыпом склонен к любым заболеваниям; коррекция дефицитов витаминов и микроэлементов; правильное и сбалансированное питание; отсутствие переохлаждений; активность в течение дня.

«Считается, что все города, которые находятся на широте Москвы и севернее, имеют хронический дефицит витамина D. У кого-то он чуть больше, у кого-то он чуть меньше. Но в любом случае жители перечисленных регионов не получают его в нужном количестве. Помимо этого солнце влияет и на общее состояние. С приходом весны и лета повышается настроение, что воздействует положительно на самочувствие. Также выше риск подхватить вирус в городах с загруженным общественным транспортом. Большое скопление людей — отличная среда для заражения», — заключила она.

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