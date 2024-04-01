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Канцелярия Нетаньяху сообщила о его хорошем самочувствии после операции

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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хорошо чувствует себя после операции по удалению грыжи. Об этом сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на канцелярию главы израильского правительства.

В сообщении офиса Нетаньяху указано, что премьер-министр чувствует себя достаточно хорошо, чтобы продолжать заниматься повседневными рабочими делами, в том числе участвовать во встречах и консультациях прямо из больничной палаты.

В канцелярии добавили, что врачи планируют выписать Нетаньяху 2 апреля.

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Накануне офис премьер-министра сообщал, что грыжу у главы израильского правительства нашли 30 марта во время планового осмотра и операция по ее удалению пройдет под общим наркозом. На время хирургического вмешательства обязанности Нетаньяху временно возложили на министра юстиции Ярива Левина.

Предыдущую серьезную операцию премьер-министр Израиля перенес в середине июля 2023 года. Кардиологи медицинского центра Sheba госпиталя Tel HaShomer имплантировали ему в сердце прибор для отслеживания аритмии.

В октябре 2022 года Нетаньяху потерял сознание в Иерусалиме во время молитвы в синагоге. Его доставили в отделение неотложной помощи и выписали из больницы, когда все анализы показали нормальные результаты.

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