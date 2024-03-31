Нетаньяху проведут операцию по удалению грыжи

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в воскресенье, 31 марта, проведут операцию по удалению грыжи. Об этом сообщает издание Kan со ссылкой на канцелярию политика.

Грыжу обнаружили во время планового осмотра накануне вечером. Хирургическое вмешательство будет проводиться под общим наркозом. На время процедуры пост премьера займет министр юстиции государства Ярив Левин.

Как добавляет The Times of Israel, операцию проведут врачи больницы «Хадасса Эйн Керем» в Иерусалиме. Уточняется, что в воскресенье днем 74-летний премьер-министр чувствовал себя хорошо и следовал запланированному графику, который включал встречу с семьями женщин-солдат Армии обороны Израиля, а также заседание военного кабинета.

Ранее Нетаньяху переносил серьезную операцию в середине июля 2023 года. Тогда в медицинском центре Sheba госпиталя Tel HaShomer кардиологи имплантировали в его сердце прибор для мониторинга аритмии.

В октябре 2022 года премьер-министр был также доставлен в отделение неотложной помощи после потери сознания во время молитвы в иерусалимской синагоге. Его выписали после того, как все результаты проведенных им анализов оказались нормальными.