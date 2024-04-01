Политолог указал на потерю легитимности Зеленским после 20 мая

Президент Украины Владимир Зеленский фактически потеряет свою легитимность по истечении своих полномочий 20 мая. Об этом «Известиям» 1 апреля заявил историк, политолог Вадим Мингалев.

31 марта на Украине должны были пройти президентские выборы. Однако в ноябре 2023 года Зеленский заявил, что в сложившейся обстановке проведение выборов будет не ко времени, а лишь приведет к разобщению в стране.

«На самом деле, ситуация складывается такая, что после 20 мая президент на Украине — нелегитимен. Практически единственный легитимным органом остается Верховная рада. Если человек отменяет непосредственно демократические выборы, в данном случае Украина не объявила войну Российской Федерации и не находится в состоянии войны, а проходит специальная военная операция, то я хочу отметить, что здесь, по опросам, опять же, украинских социологов, почти 80% непосредственно граждан стрнаы не одобряют дальнейшие полномочия господина Зеленского», — сказал Мингалев.

Политолог отметил, что на сегодняшний день Зеленский не имеет поддержки даже среди своего олигархата.

«Практически весь олигархат, имею в виду непосредственно украинских миллиардеров, несмотря на то что деньги хранят на Западе, крайне недовольны непосредственно укреплением и ужесточением линии самого Зеленского», — указал он.

Комментируя отмену президентских выборов на Украине, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что забегать вперед в ситуации со скорым истечением срока украинского лидера Владимира Зеленского пока не нужно. Песков призвал не спешить, а дождаться, когда 20 мая истекут полномочия действующего главы Украины.

До этого, 22 марта, постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что единоличное решение Зеленского не проводить президентскую кампанию на Украине делает его нелегитимным с 21 мая.

Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года. На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения. При нем проведение выборов президента запрещено, однако, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, выборы возможны.