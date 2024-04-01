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Названы российские города с самой благоприятной городской средой

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Фото: пресс-служба ДОМ.РФ
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Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород, а также Ярославль и подмосковные Мытищи и Химки признаны населенными пунктами с лучшей городской средой в России среди крупнейших и крупных городов. Об этом в понедельник, 1 апреля, рассказали на пресс-конференции ТАСС, посвященной презентации Индекса качества городской среды за 2023 год.

«Индекс качества городской среды — это не соревнование городов, а эффективный инструмент определения приоритетов их развития. Он помогает понять, какие первоочередные меры нужно принять для решения проблем, какие сферы нужно активнее развивать, чтобы улучшить качество городской среды и в итоге повысить уровень жизни людей. В этом году мы его посчитали уже в шестой раз. Так, по итогам прошлого года доля городов с благоприятной средой за пять лет выросла до 68% — их число достигло 759», — отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Как отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, при расчете учитвается несколько десятков показателей.

«Мы видим активный рост индекса в городах, для которых мы разрабатываем мастер-планы, где финансируем строительство жилья или инфраструктурные проекты, где работают выпускники программы Архитекторы.рф. В этом году число городов с благоприятной средой на 14% (156 населенных пунктов) превысило плановое значение (603)», — резюмировал Мутко.

Выступающие отметили, что создание качественной городской среды требует комплексного градостроительного подхода.

«ДОМ.РФ уже много лет занимается мастер-планированием — по сути, формированием стратегического видения будущего наших городов. Например, в 2023 году мы занялись мастер-планами Грозного и Чебоксарской агломерации, концепция для столицы Чеченской республики уже подготовлена, работа по Чебоксарам близка к завершению. Оба города уже входят в группу с благоприятной средой, но мастер-планы откроют для них новые возможности по улучшению уровня жизни людей, перспективные точки экономического, промышленного роста», — пояснил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов.

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