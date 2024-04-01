Китайский маркетплейс будет использовать ракеты для доставки товаров

Китайский производитель ракет SpaceEpoch работает с платформой онлайн-торговли Alibaba Taobao над созданием многоразовых ракет для экспресс-доставок всему миру в течение часа. Об этом сообщило 31 марта Reuters со ссылкой на аккаунт Space Epoch в соцсети WeChat.

Проект находится на ранней стадии испытаний и направлен на разработку ракеты, способной перевозить до 10 т груза в контейнере объемом 120 куб. м. Ракеты можно будет использовать до 20 раз.

Space Epoch намерена использовать для этих целей ракету Yuanxing-1, которая в прошлом году прошла испытания на старт и посадку на море.

В начале января сообщалось, что Alibaba Group оказалась в кризисе из-за решения о реструктуризации и внутренней борьбы за руководство. По данным FT, борьбу за власть в компании ведут генеральный директор Alibaba Эдди Ву и команда его предшественника Дэниэла Чжана, который был смещен в сентябре 2023 года.

В 2022 году FT сообщила, что основатель Alibaba Джек Ма переехал в Японию. Власти Китая начали антимонопольное расследование в отношении компании, поскольку Пекин был встревожен возможностями Alibaba в медиасфере.

В апреле 2022 года Alibaba получила штраф в $2,78 млрд. Государственное управление по контролю за рынком КНР сообщило 10 апреля, что решение о штрафе вынесено в связи с нарушениями антимонопольного законодательства.