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FT сообщила о кризисе в Alibaba из-за реструктуризации и борьбы за власть

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
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Китайская компания Alibaba Group оказалась в кризисе из-за решения о реструктуризации и внутренней борьбы за власть. Об этом 2 января сообщила газета Financial Times (FT).

По ее информации, решение о разделе бизнеса на шесть подразделений привело к тому, что сотрудники не знают, в какой компании они работают и какие обязанности должны выполнять. Тогда для управления инфраструктурой всего бизнеса было создано IT-подразделение, но это решение было вскоре отменено.

«Это была плохая и хаотичная ситуация. Многие из тех, кого необходимо уволить, имеют внутреннюю поддержку, и их нелегко уволить», — рассказал источник.

Борьбу за власть в компании ведут генеральный директор Alibaba Эдди Ву и команда его предшественника Дэниэла Чжана, который был смещен в сентябре 2023 года. Предполагалось, что Чжан возглавит облачный бизнес компании, но источник FT сообщил, что Ву его уволил.

В результате Alibaba Group уступила звание самой дорогой компании Азии китайскому конкуренту PDD Holdings, ее акции за три года упали на 75%.

С распростертыми понятиями: зачем Пекин добивается продажи медиаактивов Alibaba
И почему компании грозит рекордный штраф, который, впрочем, вряд ли ее разорит

Ранее, 29 ноября 2022 года, FT сообщила, что основатель Alibaba Джек Ма переехал в Японию. Власти Китая инициировали антимонопольное расследование в отношении компании, поскольку Пекин был встревожен возможностями Alibaba в медиасфере.

В апреле 2022 года Alibaba получила штраф в $2,78 млрд. Государственное управление по контролю за рынком КНР сообщило 10 апреля, что решение о штрафе вынесено в связи с нарушениями антимонопольного законодательства.

В компании штраф назвали предупреждением и стимулом для других интернет-платформ, а также отправной точкой для развития корпорации. Это было сказано в письме компании, адресованном партнерам и клиентам.

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