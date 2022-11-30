FT рассказала об отъезде основателя Alibaba в Японию

Китайский миллиардер, основатель компании Alibaba Джек Ма переехал в Японию шесть месяцев назад. Об этом сообщила газета Financial Times во вторник, 29 ноября.

В Токио Ма посещал горячие источники, горнолыжные курорты, а также занимался коллекционированием предметов искусства и расширением своих бизнес-интересов, сообщает газета со ссылкой на людей, которые знают о его местонахождении.

Проблемы Alibaba Group начались после критики Джеком Ма финансовой политики Пекина. Власти Китая инициировали антимонопольное расследование, поскольку Пекин был встревожен возможностями Alibaba в медиасфере.

В апреле прошлого года Alibaba получила штраф в $2,78 млрд. Государственное управление по контролю за рынком КНР сообщило 10 апреля, что решение о штрафе вынесено в связи с нарушениями антимонопольного законодательства.

В компании штраф назвали предупреждением и стимулом для других интернет-платформ, а также «отправной точкой» для развития корпорации. Это было сказано в письме компании, адресованном к партнерам и клиентам.

Онлайн-ритейлер Alibaba — крупнейшая торговая площадка Китая в сети, работает с 1999 года. Группе принадлежат международные интернет-площадки Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com. По состоянию на 2020 год Alibaba занимает шестое место в рейтинге крупнейших мировых брендов.