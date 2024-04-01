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На Украине активнее заговорили о провалах Зеленского

Украинские политики поменяли мнение о Зеленском и выступают против него
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Неудачи Украины за последние месяцы всё чаще провоцируют критику в сторону президента страны Владимира Зеленского. Среди тех, кто недоволен действиями главы государства, появляются его недавние сторонники. Как у украинских политиков меняется мнение о Зеленском, узнала «Военная тайна с Игорем Прокопенко».

В руководстве Украины продолжается грандиозная чистка. Наступление российской армии вызвало напряжение в обществе, из-за чего политики избрали тактику защиты через нападение, чтобы занять места потеплее после падения Зеленского. Один из примеров — бывший глава «Правого сектора» Дмитрий Ярош (организация запрещена в РФ). Раньше он высказывал военный оптимизм, а теперь перекладывает ответственность на Зеленского.

«Эта власть чудесно понимает, что она делает. Сначала я тоже думал, что это незнание, некомпетентность, непрофессионализм. Но теперь я говорю своим товарищам, что эта власть — ликвидаторы нашей государственности. Зеленский несет за это персональную ответственность», — заявил Ярош.

Об этом же заявляет и депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Он утверждал, что армия России вооружена только баянами и балалайками и грозил уничтожить ее, но потом поменял мнение.

«Сегодня уже у россиян вторая армия в мире. Но они реально делают выводы. Перестроили страну на военные рельсы, развивают современное вооружение, развивают военную промышленность», — указал Гончаренко.

До не давних пор всё устраивало и бывшего прокурора Украины Юрия Луценко, но теперь он осознал неизбежность катастрофы.

«Нам надо блокировать эту власть, надо штурмовать эту власть. Студенты, их сотни тысяч в Киеве, должны выйти на улицы и защищать свое будущее в Европе. <…> Чудо под названием линия обороны — просто выкопанный экскаватором до линии горизонта окоп. Только одна проблема — отвал земли в нашу сторону, зубья дракона в нашу сторону. Для кого эти окопы роют?» — спросил Луценко.

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Разоблачительную риторику использует и секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок с целью свести личные счеты с Зеленским. В 2019 году Зеленский выгнал его с заседания, назвав разбойником, и теперь Годунок разоблачает ложь президента.

«Эти уроды из «Квартала-95» запустили телемарафон и рассказывают, что мы побеждаем. Нам рассказывают, что там мобилизованные, а против нас давным-давно уже воюет серьезная армия. Вот на купянском направлении армия, профессиональная. Если они стреляют, то первый, второй, третий раз попадают четко в цель», — заявил Годунок.

Под удар после отставки секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова может попасть и командование Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом рассказал бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

«Министр обороны Рустем Умеров по указанию Банковой проводит кадровые чистки среди офицеров Генштаба. Увольняют по одному критерию — хорошие отношения с сотрудничество с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. На профессиональные качества всё равно», — сказал он, подтвердив это публикацией документов.

Таким образом критикующие Зеленского политики пытаются набрать очков в глазах будущих избирателей, которые устали от коррупции и лжи властей.

«Сейчас эти заявления, приступы честности от украинских политиков, связаны с пониманием того, что Акела промахнулся, скоро его Запад будет убирать. Они начинают рассказывать даже правду», — уверен гендиректор Центра изучения политических элит «Элитис» Виталий Колпашников.

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