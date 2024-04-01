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Путин поручил обеспечить снижение уровня бедности в РФ ниже 7% к 2030 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Президент России Владимир Путин поручил обеспечить к 2030 году снижение уровня бедности населения в РФ ниже 7%, среди многодетных семей — ниже 12%. Об этом 1 апреля сообщили на сайте Кремля.

«Правительству РФ при участии исполнительных органов субъектов РФ принять меры, обеспечивающие <...> снижение к 2030 году уровня бедности населения ниже 7%, в том числе уровня бедности многодетных семей — до 12% и ниже», — говорится в списке поручений по реализации послания президента Федеральному Собранию.

Ответственным был назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Доклад должен быть представлен до 31 марта 2025 года.

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29 февраля Путин в послании Федеральному собранию рассказал, что по итогам 2023 года количество людей, которые живут за чертой бедности, снизилось до 13,5 млн человек, причем в 2000 году их число превышало 42 млн. Президент подчеркнул, что работу по повышению доходов граждан надо продолжать, потому что именно недостаток средств усложняет жизнь многодетных семей и в целом негативно влияет на рост населения.

В тот же день вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уровень бедности в России снизился по предварительным итогам 2023 года до 9,3%. Она напомнила, что Путин в послании Федеральному собранию обозначил мероприятия социального контракта как эффективные меры поддержки россиян. По словам вице-премьера, в 2024 году правительство выделит на них 31,6 млрд рублей и социальные контракты охватят 196 тыс. семей (почти 530 тыс. человек).

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