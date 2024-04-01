Новый температурный рекорд зарегистрировали в Калужской области

Новый температурный рекорд зарегистрировали синоптики в Калужской области 31 марта. Воздух прогрелся до +18,8 градуса.

По словам метеоролога Татьяны Инкиной, прежний рекорд был установлен в 1983 году. Тогда в последний день марта воздух прогрелся до +17,7 градуса. Об этом сообщает газета «Весть».

Потепление в регионе продолжается. Максимальная температура 1 апреля может достигнуть +21 градуса, при этом по ночам столбики термометров опускаются не ниже +6…+11 градусов. Резкое похолодание возможно 3 апреля, а с 4 апреля в Калужской области начнутся дожди.

На фоне повышения температуры за минувшие сутки уровень воды в Оке вырос на 72 см и достиг 628 см от нуля гидропоста. Это на 28 см выше уровня поймы.