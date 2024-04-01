Главным тренером омского ХК «Авангард» назначен Сергей Звягин

Сергей Звягин назначен на пост главного тренера омского хоккейного клуба (ХК) «Авангард». Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба «Авангарда».

Соглашение с новым наставником рассчитано на два года — до конца сезона-2025/26. Как отметил председатель совета директоров ХК «Авангард» Михаил Аверин, Звягин несколько лет подряд «показывал отличное качество работы на позиции тренера по вратарям», которую он занял в 2018 году: все его воспитанники росли в мастерстве и приносили пользу «Авангарду».

«Умелое сочетание опыта, страсти к своему делу, эмоций в нужный момент показали нам: Звягин именно тот человек, который нужен на посту главного тренера «Авангарда». Его уважают команда и болельщики, он готов к этому шагу. Хочу от себя лично и от всего клуба поддержать Сергея Евгеньевича и пожелать ему удачи. Клуб поможет ему во всем. В межсезонье мы должны стать сильнее, чтобы решать серьезные задачи», — приведены его слова на сайте ХК.

53-летний Звягин был назначен исполняющим обязанности главного тренера 19 марта в ходе четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет – Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским «Локомотивом». Тогда омский клуб вылетел из Кубка Гагарина, проиграв «Локомотиву» со счетом 3:4 в серии второго раунда, отмечает «Спорт-Экспресс». До Звягина с начала сезона главным тренером команды был Михаил Кравец.

Ранее, 12 января, сообщалось, что судья Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Денис Наумов нецензурно выругался в адрес тогдашнего главного тренера «Авангарда» Михаила Кравца. Инцидент произошел в ходе встречи омской команды с «Амуром» в Хабаровске. В одном из эпизодов Наумов, ранее игравший под началом Кравца в петербургском «Спартаке», накричал на тренера и в грубой форме попросил его замолчать. Кравец не стал предъявлять претензии к бывшему воспитаннику, отметив, что у него нет лишних 300 тыс. рублей, чтобы получить штраф за критику арбитров.