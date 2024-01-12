Главный арбитр матча КХЛ нецензурно выругался в адрес тренера «Авангарда»

Судья Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Денис Наумов нецензурно выругался в адрес главного тренера «Авангарда» Михаила Кравца. Инцидент произошел в ходе встречи омской команды с «Амуром» в Хабаровске 12 января.

В одном из эпизодов Наумов, ранее игравший под началом Кравца в петербургском «Спартаке», накричал на тренера и в грубой форме попросил его замолчать.

«У меня нет лишних 300 тыс. (рублей, штраф за критику арбитров. — Ред.), оставим всё на совести судей. К сожалению, этот человек — мой воспитанник, он играл у меня в команде, и я достаточно хорошо к нему относился. Где-то, наверное, не дал ему играть, и он по-прежнему обижен на меня», — прокомментировал произошедшее Кравец во время пресс-конференции, которая опубликована на YouTube-канале «Амура».

Встреча «Амура» и «Авангарда» закончилась победой омичей со счетом 3:2. В составе победителей отличились Томаш Юрчо, Рид Буше и Никита Холодилин. У хозяев заброшенными шайбами отметились Егор Коршков и Артур Гиздатуллин, пишет «Газета.Ru».

Также «Спорт-Экспресс» с ссылкой на источник пишет, что Наумову придется заплатить штраф за оскорбление тренера омского хоккейного клуба. Журналисты считают, что сумма штрафа составит от 200 тыс. рублей до 300 тыс. рублей.

Ранее, 9 января, двукратный олимпийский чемпион по хоккею, тренер и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов предложил чешскому голкиперу Доминику Гашеку вернуть заработанные в России деньги на фоне его политических высказываний. По его словам, в случае возвращения Гашеком средств их можно потратить на детский хоккей, а на его заявления не стоит обращать внимание.