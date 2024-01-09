Фетисов предложил Гашеку вернуть заработанные в России деньги

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, тренер и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, комментируя 9 января «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» очередные политические заявления чешского голкипера Доминика Гашека, предложил спортсмену вернуть заработанные в России деньги.

«Несет всякую околесицу <…>. Вернул бы деньги, которые он здесь заработал, было бы по-честному. Он же приехал в Россию, заработал достаточно большие деньги. Ну если ты такой крутой, продолжаешь гнуть свою позицию, пришли деньги обратно», — сказал хоккеист.

По его словам, в случае возвращения Гашеком средств их можно потратить на детский хоккей. Обращать внимания на подобные заявления не стоит, заключил Фетисов.

Ранее, 8 января, Олимпийский чемпион по хоккею, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек написал в соцсети Х (бывший Twitter), что спортсмены из России должны быть допущены до участия в международных соревнованиях только после завершения спецоперации на Украине.

Эти слова стали ответом чеха на заявления Бориса Михайлова и Владислава Третьяка о низком уровне молодежного чемпионата мира 2024 года без сборной России, уточняет «Газета.Ru».

В сентябре 2023 года Гашек заявил, что одобряет санкции в отношении российских и белорусских спортсменов. Также он призывал к их ужесточению и критиковал те организации, которые не стали отстранять от своих соревнований россиян и белорусов.

Гашек выступал в НХЛ в 1990–2008 годах за команды «Чикаго Блэкхокс» (1990–1992), «Баффало Сейбрз» (1992–2001), «Детройт Ред Уингз» (2001–2005, 2006–2008), «Оттава Сенаторз» (2005–2006).

В качестве основного вратаря выходил в финал Кубка Стэнли – 1999 с «Баффало» и выиграл Кубок Стэнли – 2002 в составе «Детройта». Будучи запасным голкипером, дошел до финала Кубка Стэнли в 1992 году в составе «Чикаго» и выиграл его в 2008 году с «Детройтом».

В возрасте 45 лет спортсмен выступал за «Спартак» с 2010 по 2011 год. В регулярном чемпионате он провел 46 матчей, в которых одержал 23 победы при 91,5% отраженных бросков.