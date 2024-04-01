Восточный результат: о чем говорят итоги второго раунда Кубка Гагарина

В КХЛ завершился второй раунд Кубка Гагарина, который подарил совершенно неожиданные пары полуфиналистов. В четверку сильнейших прошли третья команда Западной конференции («Локомотив»), а также первая («Металлург»), пятая («Автомобилист») и шестая («Трактор») команды Восточной конференции.

Лучшая команда регулярки проиграла всухую

Наставник «Трактора» Алексей Заварухин ворвался в КХЛ стремительно, миновав Высшую лигу. Тренерский путь начался с МХЛ. Завершивший игровую карьеру в 2016 году Заварухин без раскачки погрузился в новое дело и получил должность ассистента в «Белых медведях» — команде из родного Челябинска. Через три года Алексея повысили до главного тренера, а еще спустя четыре года он возглавил «Трактор», сменив по ходу регулярки уволенного Анвара Гатиятулина. Был еще сезон-2022/23 в «Спартаке», когда формально он дебютировал в КХЛ как главный тренер — правда, с приставкой исполняющего обязанности.

История, которую творит Заварухин-младший, веет особым флером: первый сезон в роли главного тренера в родной команде — и сразу выход в полуфинал. Настоящая сказка, в главных ролях в которой суровые челябинские мужики. Молодой специалист кардинально перестроил команду. Изменился не только стиль игры «Трактора», но и настроение в раздевалке. Заварухин знал многих лидеров и, как недавно закончивший карьеру хоккеист, понимал, что нужно исправить, чтобы из «Трактора» получилась настоящая команда. Тренер оказался в нужном месте в нужное время и не упустил свой шанс.

Подхвативший челябинцев в трудный момент Заварухин нашел подход к лидерам, раскрепостил игроков и дал больше свободы в атаке. А в плей-офф «Трактор» сплотился настолько, что регулярно блокирует феноменальное количество бросков. Так и рождаются настоящие кубковые команды. Год назад черно-белые остались без плей-офф, а сейчас вошли в топ-4 КХЛ, выбив во втором раунде московское «Динамо», лучшую команду регулярки, со счетом 4:0.

«Автомобилист»: вторая сенсация подряд

«Автомобилист» в этом плей-офф полностью перечеркивает репутацию денежного мешка, который заканчивает играть после завершения регулярного чемпионата. Главный тренер Николай Заварухин (брат наставника «Трактора») вместе со своим штабом и лидерами уральцев смогли объединить коллектив. Самоотверженная игра Кирилла Воробьева на последних секундах, когда он лежал и терпел тычки клюшками, лишь бы сохранить шайбу, — маркер этой команды. И, кажется, полуфинал Кубка Гагарина для нее еще не предел.

В первом раунде екатеринбуржцы отправили в отпуск «Ак Барс», а во втором не смог справиться с «Автомобилистом» и СКА. Причины провала питерцев еще предстоит детально разобрать, но уже по горячим следам нельзя не отметить, что почти все новички, которые пополнили состав перед этим сезоном, не помогли. Провалились самые дорогие хоккеисты: Гальченюк и Толчинский, затух после травмы Кадейкин, в запас попали Федотов и Лайпсик, не выручил в самый важный момент Серебряков. Претензий не может быть, пожалуй, только к Грицюку и Сергееву. Конечно, сказалась и травма лучшего защитника КХЛ Никишина, но странно винить в вылете только этот несчастный случай.

В полуфинале «Автомобилист» встретится с «Металлургом».

— Будет интересная серия, шансы абсолютно равные, — сказал «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. — Непредсказуемость плей-офф — главное достижение этого года. Это то, к чему наш хоккей стремился долгие годы. Интрига есть, будет интересно. Фаворитов нет ни в одной паре.

Звягин вдохновил «Авангард», но выбить «Локо» не смог

Серия «Авангарда» против «Локомотива» стала первой в нынешнем плей-офф, которая дошла до седьмого матча — самого интересного, что может быть в играх на вылет. Омичи после двух побед подряд были полны оптимизма — решающая встреча проходила на их арене. Но в таких играх это не оказывает решающего влияния. А вот ошибки — оказывают. И их в самый важный момент больше совершили хозяева.

Сергей Звягин уже шестой сезон работает в Омске, но в серии с «Локомотивом» он дебютировал в роли главного тренера. Несмотря на итоговый результат, его первые дни на новом посту можно назвать удачными — при Звягине омичи выиграли три матча, уступив только в двух. Удивил всех Звягин в третьем периоде седьмого матча — обычно спокойный тренер, когда его показали на видеокубе, начал активно размахивать руками и заводить трибуны.

Завел Звягин не только арену, но и свою команду. Отсиживавшиеся в обороне и отдавшие сопернику инициативу омичи в третьем периоде преобразились. Первое большинство для «Авангарда» в матче заработал Ткачев. Но Исаев сыграл супернадежно, а партнеры ему отменно в этом помогли.

«Локомотив» заслуженно продвигается в третий раунд — ярославцы выглядели в серии более цельно и сбалансированно и могли заканчивать ее раньше. «Авангард» же стоит поблагодарить за характер и ту интригу, которую они вернули в серию. Говорят, что в омском клубе не прочь сохранить Звягина на посту главного тренера на следующий сезон, и пока это видится грамотным решением. Специалист вернул команде игровой стиль, который ставил Боб Хартли, и это помогло «Авангарду» вернуться в серию. Наследие канадца еще живо, так что Звягин может продолжить ту линию, которая еще работает.

Сказка «Спартака» закончилась

«Спартак» и «Магнитка» обменивались домашними победами в серии второго раунда Кубка Гагарина. Особенно ярким получился пятый матч, в котором магнитогорцы быстро оторвались в счете, но москвичи чуть не вытащили игру. Казалось, что «Спартак» дома возьмет свое и подарит зрителям седьмой матч, но сил у команды Алексея Жамнова не хватило.

«Спартаку» в решающий момент не хватило организованности, а помощи ударной тройке от остальных так и не последовало. Красно-белым точно не должно быть стыдно за сезон. За неполный год из бледной команды, которая не попала в плей-офф, в «Спартаке» сделали конфетку. На игру красно-белых было приятно смотреть, а тройка Голдобин — Морозов — Порядин стала настоящим открытием.

— «Спартак» провел хороший сезон: интересно играли и много забивали, — продолжил Вячеслав Фетисов. — Связываю это с тем, что Алексей Жамнов сумел настроить ребят на комбинационный и креативный хоккей. Что-то не сложилось в серии с «Металлургом». Хочу поздравить «Спартак» с неплохим сезоном, в котором мы видели проявление спартаковского характера.

Учитывая умение менеджмента «Спартака» работать на трансферном рынке и проводить обмены, можно рассчитывать только на усиление команды в следующем сезоне. Удержать Цыплакова и Морозова, усилить оборону, определиться с основным вратарем — кажется, главные задачи для «Спартака» на весну и лето.

«Магнитка» же однозначно радует: команда с большим количеством молодых игроков улучшает игру от раунда к раунду. 20-летний вратарь Илья Набоков отыграл аж три матча на «ноль» в серии со «Спартаком» — фантастический результат.

— Ничего особенного я не сделал, здорово сыграла вся команда, — отметил «Известиям» Илья Набоков. — Партнеры много ловили шайбу на себя, помогали мне. Это три наших общих сухаря. Физически это была тяжелая серия. «Спартак» — хорошая команда, сил ушло много, сейчас восстановимся и будем играть дальше.

По-прежнему важнейшие роли играют в «Металлурге» молодые форварды Юров, Гребенкин, Канцеров, Силантьев. В серии с «Автомобилистом» именно магнитогорцы будут фаворитом, но загадывать не стоит: все мы помним, что екатеринбуржцы сделали с двумя топами.