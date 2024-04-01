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Израильская полиция задержала сестру лидера ХАМАС Исмаила Хания

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Фото: REUTERS/Majid Asgaripour/WANA
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Сестра лидера ХАМАС Исмаила Хания Зеба Абдель Салем Хания задержана израильской полицией по подозрению в связях с организацией и поддержке палестинских сил. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщает The Jerusalem Post.

Издание указало, что родственница руководителя ХАМАС была задержана во время утреннего рейда, который проводился совместными силами полиции и Службой безопасности Израиля (ШАБАК). В правоохранительных органах страны заявили, что во время обыска у нее дома обнаружили документы, средства связи и другие доказательства, которые указывают на ее причастность к серьезным нарушениям в сфере безопасности.

При этом израильские правоохранители требуют продлить срок содержания под стражей сестры Хания. Она, по их данным, должна предстать перед судом в понедельник вечером. Комментируя операцию по задержанию, командующий Южным округом полиции Амир Коэн подчеркнул, что в войне с ХАМАС будут приложены все усилия.

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Ранее, 15 марта, сообщалось, что ХАМАС предложило в обмен на освобождение каждой живой пленницы 50 палестинских заключенных. Отмечается, что освободить израильских военнослужащих палестинское движение согласно только после полного прекращения огня в секторе Газа.

До этого, 14 марта, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об отсутствии реального ответа ХАМАС по заложникам. Он отметил, что единственным позитивным моментом является то, что Катар начал оказывать давление на ХАМАС. По его словам, Доха настаивает на возвращении заложников Израилю и стала предупреждать, что движение лишат финансирования и его представителей депортируют.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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