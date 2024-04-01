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Гендиректор ЦКБР указал на проблемы с дронами у ВСУ
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Гендиректор ЦКБР указал на проблемы с дронами у ВСУ

Гендиректор ЦКБР: ВСУ имеют до миллиона FPV-дронов, но есть проблемы с расчетами
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарастили производство FVP–дронов до 1 млн, однако у них нет возможности наладить инфраструктуру по их доставке и подготовке расчетов. Об этом 1 апреля в интервью «РИА Новости» заявил гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР), который регулярно изучает трофейные дроны ВСУ, Дмитрий Кузякин.

По его словам, о большой количестве беспилотников в запасе свидетельствует то, что ВСУ не экономят их в атаках и применяют по любым целям без ограничения.

«Другой вопрос, смогут ли сами украинские войска переварить миллион дронов на фронте», — сказал он.

Кузякин отметил, что главными проблемами становятся именно транспортировка БПЛА на фронт, а также обучение кадров, так как «миллион дронов не равен миллиону квалифицированных кадров».

В ЦКБР уточнили, что их производственная мощность при необходимости может достичь нескольких тысяч беспилотников в неделю.

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Ранее, 28 марта, журналист, главный редактор портала «Цензор.Нет» Юрий Бутусов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский солгал об обеспечении ВСУ дронами. По словам Бутусова, министерство стратегической промышленности Украины в отчете за первые два месяца 2024 года заявило, что было произведено 200 тыс. беспилотников, однако на фронт они поступили гораздо в меньшем объеме.

18 января издание Business Insider написало, что ВСУ больше не в состоянии эффективно использовать базовые гражданские беспилотники из-за того, что Россия обладает достаточно мощными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Авторы отметили, что ВСУ используют беспилотники и дроны гражданского назначения в зоне конфликта, модифицируя их под военные нужды.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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