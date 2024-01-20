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На Западе заявили о бесполезности дронов ВСУ из-за мощности РЭБ России

BI: Беспилотники ВСУ стали бесполезными из-за российских средств РЭБ
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Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) больше не в состоянии эффективно использовать базовые гражданские беспилотники из-за того, что Россия обладает достаточно мощными средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом 18 января пишет Business Insider.

«Их эффективность значительно ухудшается по мере того, как системы радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России становятся мощнее», — указано в статье.

Авторы отметили, что ВСУ используют беспилотники и дроны гражданского назначения в зоне конфликта, модифицируя их под военные нужды. На фоне нехватки боеприпасов для артиллерии такие беспилотные летательные аппараты стали одним из главных видов вооружения ВСУ. Однако из-за совершенствования российских РЭБ «обычные» дроны отныне уже непригодны для использования, резюмировали журналисты.

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В конце декабря британский колумнист Джо Барнс в своей статье для газеты The Daily Telegraph написал, что российские средства РЭБ стали наглядным примером технического преимущества российской армии над ВСУ.

По его словам, украинским военным отлично известно, что они находятся в невыгодном положении: радиочастоты глушатся, системы наведения шифруются. Из-за этого поставленные ВСУ системы залпового огня HIMARS в некоторых районах стали промахиваться почти всегда, добавил журналист. Таким образом, грамотно настроенная российскими войсками система не позволяет ни одному украинскому беспилотнику проникнуть за выстроенную оборону.

В том же месяце швейцарское информационное агентство Schweizer Radio und Fernsehen также указало на «вопиющее превосходство» российских систем РЭБ в зоне СВО. Как заметил доктор политических наук Доминик Кунертов, Москва десятилетиями вкладывала значительные средства в эту форму ведения боевых действий, и сейчас это приносит плоды.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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