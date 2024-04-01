Хирурги завершили проведение операции премьеру Израиля Нетаньяху

Операция по удалению грыжи премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху успешно завершена. Об этом 1 апреля сообщил израильский портал Ynet со ссылкой на главу хирургического отделения больницы Хадасса Эйн-Керем, профессора Алона Пикарского.

«Операция прошла, как и ожидалось, успешно», — указал хирург.

По словам врача, Нетаньяху уже пришел в сознание после наркоза и общается с семьей. При этом на восстановление премьер-министра потребуется не менее одного дня, уточнил хирург.

О проведении Нетаньяху операции по удалению грыжи стало известно ранее в этот день. Грыжу обнаружили во время планового осмотра накануне вечером. Хирургическое вмешательство будет проводиться под общим наркозом. На время процедуры пост премьера займет министр юстиции государства Ярив Левин.

Ранее Нетаньяху переносил серьезную операцию в середине июля 2023 года. Тогда в медицинском центре Sheba госпиталя Tel HaShomer кардиологи имплантировали в его сердце прибор для мониторинга аритмии.

В октябре 2022 года премьер-министр был также доставлен в отделение неотложной помощи после потери сознания во время молитвы в иерусалимской синагоге. Его выписали после того, как все результаты проведенных им анализов оказались нормальными.