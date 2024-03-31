Замгенсека ООН призвал к прекращению попыток вытеснить БАПОР из Газы

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) является важнейшей частью доставки и распределения гуманитарной помощи в секторе Газа, попытки вытеснить его должны прекратиться. Об этом 31 марта заявил заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс на своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter).

«Попытки вытеснить БАПОР должны прекратиться. БАПОР — это основа гуманитарных операций в Газе. Все попытки распределять помощь без него просто обречены на провал», — указал он.

По словам замгенсека, «охват, опыт и доверие» агентства уникальны, этим не обладает никакая другая организация.

Ранее в этот же день газета The Guardian со ссылкой на источники сообщила о предложении Израиля представителям ООН ликвидировать БАПОР и заменить ее другой организацией, так как, по мнению Армии обороны Израиля, часть сотрудников агентства причастна к деятельности ХАМАС.

4 марта постоянный представитель России при организации Василий Небензя в ходе выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН призвал к пересмотру решения об увольнении сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ на основании заявлений со стороны Израиля. Кроме того, Небензя подчеркнул, что крайне важно восстановить финансирование агентства.

В тот же день премьер-министр временного правительства Палестины Мухаммед Штайе на встрече с сенаторами США призвал их возобновить финансирование БАПОР. Он отметил, что БАПОР оказывает помощь сотням тысяч палестинцев, в то время как Израиль практикует геноцид в отношении жителей Газы.

Перед этим, 20 февраля, Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН остановила поставки жизненно важной гуманитарной помощи в сектор Газа. Свое решение организация объяснила тем, что уровень безопасности в Газе не позволяет ВПП ООН и БАПОР эффективно и безопасно выполнять свою работу.

27 января газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила о приостановке финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ после того, как Израиль заявил, что некоторые сотрудники организации связаны с радикальным палестинским движением ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября прошлого года, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.