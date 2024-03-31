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Конгрессмен США Уолберг призвал нанести ядерный удар по сектору Газа

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Фото: Global Look Press/imageSPACE
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Член палаты конгресса США от республиканцев Тим Уолберг предложил применить ядерное оружие в секторе Газе и провел аналогию с Хиросимой и Нагасаки. Об этом в воскресенье, 31 марта, пишет газета The Washington Post.

«Это должно быть как Нагасаки и Хиросима. Поскорее покончите с этим», — процитировало издание конгрессмена, представляющего штат Мичиган.

Более того, в ходе общения с избирателями политик призвал американское руководство «не тратить ни цента на гуманитарную помощь Газе».

В Мичигане проживает около 300 тыс. представителей мусульманских и арабских общин. Заявление республиканца вызвало шквал негодования среди демократов. Они призвали Уолберга немедленно взять свои слова обратно и поставить себя на место многих жителей своего штата.

В ответ на это в офисе конгрессмена заявили, что Уолберг говорил метафорически «для поддержки быстрой ликвидации Израилем ХАМАС, что является лучшим шансом спасти жизни в долгосрочной перспективе и единственной надеждой на достижение постоянного мира в регионе».

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Тем временем число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 32 782 человек, пострадало более 75,2 тыс., сообщил минздрав сектора Газа ранее в воскресенье.

До этого, 25 марта, Совбез ООН поддержал проект резолюции, подготовленный непостоянными членами Совета, с призывом к прекращению огня в секторе Газа на время Рамадана. По мнению авторов документа, оно должно привести к «постоянному устойчивому перемирию». Проект подготовили Алжир, Гайана, Мальта, Мозамбик, Сьерра-Леоне, Словения и Швейцария. Так, 14 стран проголосовали за резолюцию, никто не выступил против. США воздержались от голосования и не использовали право вето.

В ХАМАС на следующий день заявили, что эта резолюция доказала изоляцию Израиля в Совете Безопасности ООН. После ее принятия премьер-министр этой страны Биньямин Нетаньяху отказался посылать израильскую делегацию в США на продолжение переговоров по сделке об освобождении заложников и прекращении огня.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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