Число погибших в Газе возросло до 32,7 тыс. человек

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 32 782 человек, пострадало более 75,2 тыс., сообщило 31 марта министерство здравоохранения Газы на странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Число жертв израильской агрессии с 7 октября выросло до 32 782, пострадали 75 298 человек», — сказано в сообщении.

Там также добавили, что за минувшие сутки в анклаве погибли 77 мирных жителей и получили ранения 108 человек.

«Под завалами всё еще есть ряд пострадавших и на дорогах не могут добраться бригады скорой помощи и гражданской обороны», — уточнило ведомство.

Ранее, 30 марта, палестинское агентство WAFA сообщило, что в ходе штурма Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) населенного пункта Кабатия к югу от лагеря беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан погиб ребенок, еще два человека получили ранения.

26 марта пресс-секретарь региональной делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Москве Галина Бальзамова в беседе с «Известиями» сообщила, что ситуация в анклаве находится на грани гуманитарной катастрофы. Так, в городе Рафахе сокращается пространство для оказания гуманитарной помощи.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.