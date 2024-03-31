В России увеличится размер социальной пенсии с 1 апреля

С 1 апреля в России вырастет социальная пенсия. Выплаты пожилым, инвалидам I, II и III групп проиндексируют на 7,5%, сообщает телеканал «Известия». В 2025 году прибавка составит 9,5%, в 2026 году — 10,3%. Уровень пенсии должен быть не ниже прожиточного минимума. Средний размер соцпенсии в 2024-м составит около 13,5 тыс. рублей. Детям с инвалидностью будут выплачивать почти 20 тыс. рублей. Инвалиды I группы получат в среднем чуть больше 20 тыс. рублей. Решение об индексации затронет более 4 млн человек. На реализацию инициативы предусмотрено 37,5 млрд рублей.

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