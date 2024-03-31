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В главном храме Росгвардии прошел молебен по погибшим в «Крокусе»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В храме Святого равноапостольного великого князя Владимира — главном храме Росгвардии — прошел молебен с крестным ходом в память о погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом 31 марта сообщила пресс-служба ведомства.

В богослужении приняли участие начальник Главного военно-политического управления Росгвардии генерал-майор Денис Ермаков, командир отдельной дивизии оперативного назначения (ОДОН) им. Ф.Э. Дзержинского генерал-майор Николай Кузнецов, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель от законодательного органа государственной власти Севастополя Сергей Колбин, военнослужащие войск национальной гвардии и их семьи, ветераны войск правопорядка и жители Балашихи Московской области.

Молебен провели заведующий сектором Росгвардии Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами иерей Роман Богдасаров и настоятель Князь-Владимирского храма протоиерей Максим Беликов.

Священнослужители и прихожане помолились о здравии военнослужащих и сотрудников Росгвардии и за упокой душ погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Не знаю, сколько понадобится сил, чтобы это пережить…»
На девятый день после теракта в «Крокус Сити Холле» отслужили панихиду по жертвам трагедии

Накануне у здания концертного зала прошла панихида по погибшим. Ее провел архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов).

К стихийному мемориалу неравнодушные возложили воздушные шары с бумажными журавлями в рамках акции «Журавлик мира и добра».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате теракта погибли 144 человека, среди них пятеро детей. Число пострадавших выросло до 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне.

Арестованы девять человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта. Все четверо являются иностранными гражданами.

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