Акцию «Журавлик мира и добра» провели в память о жертвах теракта в «Крокусе»

В память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» провели акцию «Журавлик мира и добра». К стихийному мемориалу у концертного зала 30 марта возложили воздушные шары с бумажными журавлями.

В рамках акции воспитанники Центра развития и творчества детей и юношества «Гермес», учащиеся школы № 1213 и участники программы «Московское долголетие» сделали более 2 тыс. бумажных журавлей.

Как рассказал директор центра Алексей Лыков, акция проводилась в течение недели с момента теракта.

«Дети, приходя на занятия, делали журавлики, писали на крылышках пожелания добра, мира, чтобы такого больше не случилось», — цитирует его «РИА Новости».

В теракте погиб один из воспитанников центра Артемий Шалаев. По словам Лыкова, многие ребята написали записки, в которых обратились к погибшему другу.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал.

27 марта сообщалось, что погибли 143 человека. 29 марта стало известно, что еще один из пострадавших в крайне тяжелом состоянии умер в больнице. Позднее Белоруссия сообщила о гибели своего гражданина в больнице после теракта.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне.

Арестованы девять человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта. Все четверо являются иностранными гражданами.