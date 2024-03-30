Панихида по жертвам теракта в «Крокусе» проходит на девятый день после трагедии

Панихида по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле» проходит 30 марта, ее проводит Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов). К субботе с момента трагедии прошло девять дней.

Панихида совершается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Много неравнодушных людей собралось у стихийного мемориала. Ранее в этот день к нему возложили воздушные шары с бумажными журавлями в рамках акции «Журавлик мира и добра».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал.

27 марта сообщалось, что погибли 143 человека. 29 марта стало известно, что еще один из пострадавших, находившийся в крайне тяжелом состоянии, умер в больнице. Позднее Белоруссия сообщила о гибели своего гражданина в больнице после теракта.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне.

Арестованы девять человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта. Все четверо являются иностранными гражданами.