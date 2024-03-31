Мэр Москвы рассказал об обеспечении жителей ТиНАО чистой водой

В 2024 году в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) Москвы планируется продолжить работы по обновлению систем водоснабжения и водоотведения. В частности, будет проведена реконструкция трех водозаборных узлов: «Ремзавод», «Киевский» и «Шишкин лес». Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Кроме того, планируется построить четыре канализационные насосные станции. Будет также продолжено строительство второй очереди очистных сооружений «Кокошкино», сообщил мэр в своем Telegram-канале.

Масштабные работы по модернизации системы водоснабжения и водоотведения в ТиНАО начались в 2012 году. Сейчас по сути заново формируется соответствующая инфраструктура, отметил Собянин.

В предыдущие годы были реконструированы 24 водозаборных узла, 18 объектов переведены с подземных источников на московский водопровод. Кроме того, были реконструированы и построены 11 очистных сооружений.

«По ряду ключевых показателей вода, которую новые очистные сооружения возвращают в природу, чище речной, — написал мэр. — Объем воды, поставляемый в ТиНАО со столичных станций водоподготовки, с 2012 года увеличился больше чем в 5 раз».