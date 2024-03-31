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Собянин рассказал о возможностях для сдачи нормативов ГТО в Москве

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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Нормативы ГТО в Москве можно сдать круглый год, а летом пройти этот тест можно на свежем воздухе — в столице будет проводиться проект «ГТО в парках». Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Кроме того, до 12 апреля нормативы можно выполнить на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, на экспозиции «Спорт для каждого».

Как напомнил мэр Москвы, идея комплекса ГТО — «Готов к труду и обороне» — возникла в 1930-х годах. «Физкультурное движение охватило всю страну, нормативы общефизической подготовки сдавали дети и взрослые», — написал Собянин, напомнив, что в этом году возрожденному комплексу ГТО исполняется 10 лет.

Московские писатели Всеволод Вишневский и Аркадий Гайдар, а также будущая рекордсменка мира в прыжках с шестом Зоя Романова стали одними из первых обладателей знаков ГТО. «В начале девяностых годов прошлого века движение ГТО сошло на нет, но 10 лет назад его возродили. Теперь оно снова набирает популярность», — подчеркнул мэр российской столицы.

Для того, чтобы сдать нормативы ГТО в Москве, нужно зарегистрироваться на официальном сайте ВФСК ГТО и получить уникальный идентификационный номер. Необходимо также получить медицинский допуск у врача, выбрать удобное место тестирования и записаться. После сдачи нормативов участникам вручают золотой, серебряный или бронзовый знак отличия ГТО в зависимости от показанного результата.

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