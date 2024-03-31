Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Башкирии
Спорт
Гол и ассистентский хет-трик Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Аризоной»
Армия
Российские артиллеристы уничтожили пехоту и полевой склад ВСУ севернее Соледара
Общество
Мединский прокомментировал исключение обществознания из программы 6–8 классов
Мир
Американский аналитик отметил эффективность российской армии
Происшествия
В Подмосковье загорелся рыбный цех на площади 900 кв. м
Мир
Баржа врезалась в мост в американском штате Оклахома
Наука и техника
Ракета компании SpaceX вывела на орбиту европейский спутник связи
Общество
Экономист перечислил не получившие прибавку к пенсии категории граждан
Мир
В Госдуме указали на запуск процесса узурпации власти на Украине
Мир
Председатель Нацсобрания Франции сочла всё возможным в вопросах помощи Украине
Мир
Байден предложил Трампу сыграть в гольф с форой
Спорт
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Брентфордом» в матче чемпионата Англии
Мир
На Украине зафиксировали резкий рост числа случаев домашнего насилия
Туризм
В АТОР сообщили о замене авиакомпаний на рейсы в Египет
Общество
Синоптики спрогнозировали до +17 градусов в Москве 31 марта

Экономист перечислил не получившие прибавку к пенсии категории граждан

Экономист Ляшок: прибавку к пенсии с 1 апреля не получат работающие пенсионеры
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прибавку к пенсии с 1 апреля не получат представители силовых ведомств на пенсии и работающие пенсионеры. Об этом 31 марта рассказал «РИА Новости» старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок.

По его словам, с учетом индексации социальных пенсий в апреле, размеры пенсионных выплат увеличатся для большинства категорий пенсионеров. Эксперт пояснил, что одним из исключений являются пенсии военным и другим представителям силовых ведомств, а также госслужащим.

Он добавил, что для этих категорий индексация пенсий происходит одновременно с индексацией заработных плат по соответствующим видам работ. Последнее повышение зарплат военных и силовиков было в октябре прошлого года, напомнил Ляшок.

Научный сотрудник сообщил, что индексации заработных плат госслужащим в прошлом году не было, за исключением ряда категорий высших должностных лиц и др.

Повышение социальной пенсии было запланировано в параметрах бюджета на 2024 год, это плановое мероприятие, на которое средства выделены из Фонда социального страхования.

Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
Названы пять категорий пенсионеров, которые получат надбавку

Ранее, 7 марта, на сайте правительства РФ появилась информация, что в России с 1 апреля текущего года будут повышены социальные пенсии на 7,5%. Согласно проекту федерального бюджета, в 2024 году пенсии планируется проиндексировать в соответствии с уровнем инфляции — на 7,5%. В общей сложности индексация затронет 32,6 млн пенсионеров. То есть средний размер страховой выплаты по старости у неработающих пенсионеров с 1 января вырастет на 1628 рублей и составит 23,4 тыс. рублей. Помимо неработающих пенсионеров, индексация выплат в январе 2024-го ждет получателей страховой пенсии по инвалидности или потере кормильца.

Кроме того, 6 марта Совет Федерации одобрил закон, повышающий фиксированную выплату к пенсии по старости и инвалидности для пенсионеров, у которых на иждивении есть правнуки без трудоспособных родителей. В рамках этого закона повышение выплаты назначается на каждого нетрудоспособного правнука, но есть ограничение — максимально можно установить эту надбавку три раза.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024