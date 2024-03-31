Экономист перечислил не получившие прибавку к пенсии категории граждан

Прибавку к пенсии с 1 апреля не получат представители силовых ведомств на пенсии и работающие пенсионеры. Об этом 31 марта рассказал «РИА Новости» старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок.

По его словам, с учетом индексации социальных пенсий в апреле, размеры пенсионных выплат увеличатся для большинства категорий пенсионеров. Эксперт пояснил, что одним из исключений являются пенсии военным и другим представителям силовых ведомств, а также госслужащим.

Он добавил, что для этих категорий индексация пенсий происходит одновременно с индексацией заработных плат по соответствующим видам работ. Последнее повышение зарплат военных и силовиков было в октябре прошлого года, напомнил Ляшок.

Научный сотрудник сообщил, что индексации заработных плат госслужащим в прошлом году не было, за исключением ряда категорий высших должностных лиц и др.

Повышение социальной пенсии было запланировано в параметрах бюджета на 2024 год, это плановое мероприятие, на которое средства выделены из Фонда социального страхования.

Ранее, 7 марта, на сайте правительства РФ появилась информация, что в России с 1 апреля текущего года будут повышены социальные пенсии на 7,5%. Согласно проекту федерального бюджета, в 2024 году пенсии планируется проиндексировать в соответствии с уровнем инфляции — на 7,5%. В общей сложности индексация затронет 32,6 млн пенсионеров. То есть средний размер страховой выплаты по старости у неработающих пенсионеров с 1 января вырастет на 1628 рублей и составит 23,4 тыс. рублей. Помимо неработающих пенсионеров, индексация выплат в январе 2024-го ждет получателей страховой пенсии по инвалидности или потере кормильца.

Кроме того, 6 марта Совет Федерации одобрил закон, повышающий фиксированную выплату к пенсии по старости и инвалидности для пенсионеров, у которых на иждивении есть правнуки без трудоспособных родителей. В рамках этого закона повышение выплаты назначается на каждого нетрудоспособного правнука, но есть ограничение — максимально можно установить эту надбавку три раза.