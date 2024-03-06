Совфед одобрил закон о повышенных выплатах пенсионерам с правнуками-иждивенцами

Совет Федерации одобрил закон, повышающий фиксированную выплату к пенсии по старости и инвалидности для пенсионеров, у которых на иждивении есть правнуки без трудоспособных родителей. Пленарное заседание, на котором утвердили закон, прошло 6 января.

«Совет Федерации одобрил изменения в ст. 10 и 17 федерального закона «О страховых пенсиях» об установлении повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии прабабушкам и прадедушкам, являющимся опекунами правнуков», — говорится в сообщении по итогам заседания на сайте СФ.

В рамках этого закона повышение выплаты назначается на каждого нетрудоспособного правнука, но есть ограничение — максимально можно установить эту надбавку три раза. Сумма составит одну треть страховой пенсии, которая на данный момент зафиксирована в размере 8134 рубля. При этом при расчете надбавки будут учитываться правнуки младше 18 лет, а также студенты очных образовательных программ в возрасте до 23 лет. Помимо них надбавка распространится и на более старших правнуков, если они стали инвалидами в детстве.

До одобрения этого закона право на такую доплату имели тети и дяди, братья и сестры, бабушки и дедушки иждивенцев, а теперь благодаря добавленной категории ее смогут получить, по словам сенатора Дарьи Лантратовой, еще около 500 человек.

Ранее, 21 февраля, Государственная дума приняла законопроект о повышении фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалидности прабабушкам и прадедушкам, имеющим на иждивении нетрудоспособных правнуков в III, окончательном, чтении. Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал «Известиям», что доплата за каждого иждивенца в 2024 году составит 2711 рублей.

9 февраля пресс-служба Минтруда РФ сообщила, что в апреле социальные пенсии могут быть проиндексированы на 7,5%. Правительство ежегодно утверждает размер индексации социальных пенсий, исходя из темпа роста прожиточного минимума для пенсионеров РФ за прошедший год. В 2024 году будут проиндексированы пенсии 4,1 млн россиян, для этого в федеральном бюджете выделено 37,5 млрд рублей.