«Известия» показали работу саперов Росгвардии в Запорожской области

Саперы Росгвардии продолжают деактивировать взрывоопасные предметы в Запорожской области. Работу инженеров в субботу, 30 марта, показал корреспондент «Известий» Даниил Левин.

На кадрах видно разрушенное здание. Именно там бойцы инженерных войск обезвреживают боеприпасы.

«Здание выглядит разрушенным, как раз такие попадают под подозрение в первую очередь. Уже часть подразделения зашла внутрь, ну а нас попросили оставаться под прикрытием брони», — указал корреспондент.

В одном из коридоров саперы обнаружили подозрительный пакет, к которому направляется служебная овчарка.

«Мы в процессе дрессировки обучаем, чтобы она не боялась и взрывов, и выстрелов. Мы должны в первую очередь сами быть спокойными и работать в штатном режиме», — поделился сапер-кинолог инженерной службы группировки Росгвардии с позывным Сибирь.

Инженер отметил, что у каждой обученной собаки свой характер, животные считывают настроение человека.

Далее саперы представили роботизированную технику, которая позволяет не приближаться к опасному объекту. Робот со штатной саперной кошкой — инструментом, входящим в состав комплекта разминирования, — передвигается даже по шероховатой поверхности.

Ранее, 26 марта, в Минобороны России показали, как саперы 1-го армейского корпуса южной группировки войск используют робототехнический комплекс «Уран-6» для разминирования освобожденных территорий под Авдеевкой. Благодаря их работе мирные жители, которые возвращаются на территории, знают, что их дом уже осмотрен и там безопасно.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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