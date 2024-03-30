Активисты движения «Волонтеры Победы» почтили память погибших в «Крокусе»

Активисты движения «Волонтеры Победы» почтили память погибших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Кадрами с места события делятся «Известия» в субботу, 30 марта.

К субботе с момента трагедии прошло девять дней. Люди приходят к стихийному мемориалу у «Крокуса», чтобы почтить память тех, чьи жизни унесла трагедия.

«Мы, нижегородцы, соболезнуем душам ушедших. Вечная память. Нижегородцы собрали игрушки. <…> Мы привезли их на поклонное место. <…> Это дань памяти, дань уважения, дань скорби наших нижегородцев», — сказал активист движения «Волонтеры Победы» Александр Калинин.

По словам другой активистки Анны Эксановой, события в «Крокусе» могли затронуть и ее семью, если бы не стечение обстоятельств.

«Моя тетя сюда не поехала. Очень жаль тех, кто все-таки смог доехать и погиб. Приношу соболезнования всем семьям», — добавила она.

Ранее в этот день прошла панихида по погибшим в теракте в «Крокусе». Она была совершена по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Также у стихийного мемориала люди возложили воздушные шары с бумажными журавлями в рамках акции «Журавлик мира и добра».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал.

27 марта сообщалось, что погибли 144 человека. 29 марта стало известно, что еще один из пострадавших, находившийся в крайне тяжелом состоянии, умер в больнице. Позднее Белоруссия сообщила о гибели своего гражданина в больнице после теракта.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне.

Арестованы девять человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта. Все четверо являются иностранными гражданами.