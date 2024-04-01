2 апреля — Фотинья Колодезница: история, традиции, народные приметы

Каждый год 2 апреля православная церковь чтит память мученицы Фотины (Светланы) Самарянки, которая погибла от рук язычников вместе с членами своей семьи. В 2024 году торжество приходится на вторник. В народном календаре этот праздник называется Фотинья Колодезница. О том, какие традиции и приметы с ним связаны, читайте в материале «Известий».

Фотинья Колодезница в 2024 году — история

Согласно Евангелию от Иоанна, Фотина встретилась с Иисусом у колодца близ города Сихарь. Спаситель попросил у нее воды, сильно удивив девушку, ведь, несмотря на общее происхождение, иудеи не общались с самарянами, считая их полукровками. Тогда Сын Божий рассказал ей о том, кем является, и Фотина, поверив его словам, отправилась в город, чтобы возвестить о прибытии Мессии.

По преданию, впоследствии святая жила в Карфагене. Вместе с членами своей семьи она открыто исповедовала христианство, не боясь гонений. Однажды градоначальник Атталии Севастиан предложил старшему сыну Фотины Виктору сделать вид, что он и его родственники приняли язычество, чтобы избежать гнева императора. Юноша отказался, а градоначальник вдруг потерял голос и ослеп. Заговорить снова он смог только через три дня. После этого Севастиан признал истинность христианской веры, принял крещение и окончательно исцелился.

Когда слухи об этом дошли до императора Нерона, он призвал Виктора и атталийского градоначальника на суд. Узнав об этом, Фотина в сопровождении своих сестер и сыновей отправилась в Рим, чтобы разделить с ними мученическую участь. Император велел раздробить всем верующим кисти рук, однако чудесным образом никто из них не пострадал. После этого мужчин заточили в темницу, а женщин отдали под надзор дочери правителя Домнине.

Фотина и ее сестры провели в доме девушки три года и за это время успели обратить в свою веру не только дочь императора, но и сотню ее служанок. После встречи со святой христианство принял и посланный Нероном убийца, который принес ей напиток с ядом.

Осознав свою ошибку, император подверг верующих жестоким пыткам и казнил всех, кроме Фотины. С нее содрали кожу и бросили в колодец, а затем заключили в темницу. Через 20 дней Нерон спросил у мученицы, согласна ли она принести жертву языческим идолам. В ответ на это святая рассмеялась и назвала правителя слепцом. После этого ее вновь бросили в колодец, где она скончалась.

Фотинья Колодезница в 2024 году — традиции

На Руси день памяти святой мученицы называли Фотиньей Колодезницей. В этот праздник с особым почтением относились к колодезной воде, так как верили, что она обретает целебную силу. Ее пили, чтобы уберечься от болезней, особенно от лихорадки, которая часто поражала жителей деревень весной. Водой также окропляли поля и грядки, надеясь избавиться от вредителей и собрать хороший урожай. Считалось, что умывание такой водой помогает сохранить красоту и молодость.

В связи с этим в праздник колодцы тщательно оберегали от грязи, мусора и посторонних предметов. Многие хозяева старались не подпускать к своим источникам воды незнакомцев, опасаясь, что они заберут их жизненную силу.

Помимо этого, в праздник славили лен — один из главных источников сырья для натуральных тканей на Руси. На Фотинью Колодезницу девушки выносили на улицу самые красивые льняные вещи и развешивали их на заборах, поленницах и калитках. Ветви берез украшали рушниками — домоткаными полотенцами с изящными узорами.

Незамужние девушки собирались группами и водили хороводы со свадебными рушниками. Считалось, что этот обряд поможет привлечь жениха и получить долгожданное предложение.

Фотинья Колодезница в 2024 году — что можно и нельзя делать

Православным верующим рекомендуется посетить службу в храме, помолиться дома или заняться изучением духовной литературы. Также стоит учитывать, что день памяти святой Фотины приходится на Великий пост, во время которого говеющим необходимо воздерживаться от мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов. Кроме того, пост — это период усиленной работы над собой и укрепления духовной дисциплины. Поэтому во время него следует уделять больше времени полезному труду и добрым делам.

На Руси 2 апреля запрещалось ругаться и устраивать скандалы рядом с колодцами, бросать в них мусор. Такие действия расценивались как серьезный грех. Помимо этого в праздник старались не пить застоявшуюся воду, чтобы не лишиться жизненных сил.

На Фотинью Колодезницу люди не пересчитывали деньги, так как верили, что после этого кошелек надолго останется пустым. В день торжества ни с кем не делились планами и мечтами, боясь, что они не сбудутся. Незамужние девушки прятали от чужих глаз свое приданое. Считалось, что если добро кто-то увидит, женихи еще долго не посмотрят в сторону неосторожной девушки.

Также в праздник не резали кур и ничего из них не готовили. Считалось, что мясо птицы, съеденное в праздник, вызывает болезни желудка.

Фотинья Колодезница в 2024 году — приметы

На Фотинью Колодезницу жители деревень внимательно следили за погодой. Грибники и скотоводы радовались дождю, так как верили, что после этого в лесу уродится много грибов, а на пастбищах будет вдоволь травы. Теплый день с резким похолоданием к вечеру тоже воспринимали как хороший знак, сулящий погожие дни.

Обращали внимание и на поведение животных. Если птицы вили гнезда на солнечной стороне, готовились к холодному лету. Вой собак на луну предвещал сильный ветер, а кошка, свернувшаяся в клубок, указывала на скорое похолодание.

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