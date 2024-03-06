Трамп и Байден призвали сторонников Хейли поддержать их на президентских выборах

Действующий президент США Джо Байден и его соперник — американский экс-лидер Дональд Трамп — призвали сторонников вышедшей из гонки на выборах главы государства Никки Хейли поддержать их. Об этом они заявили 6 марта.

«Я бы хотел поблагодарить мою семью, друзей и великую Республиканскую партию за помощь в проведении самого успешного «супервторника» в истории, а также пригласить всех сторонников Хейли присоединиться к нам: величайшему движению в истории нашей нации», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

По его словам, главной целью является победа над Байденом, который, как считает экс-лидер США, «уничтожает страну».

Также Трамп выразил мнение, что Хейли получила большую частью средств на свою предвыборную кампанию от «радикально левых демократов», а многие из тех, кто голосовал за нее, не республиканцы. Он отметил, что это объясняет то, почему она одержала победу на праймериз в Вермонте.

В свою очередь, Байден заявил о том, что Трамп дал ясно понять, что ему нужны сторонники Хейли, и отметил, что «им есть место в его кампании».

«Я знаю, что мы со многим не согласны. Но по фундаментальным вопросам сохранения американской демократии, отстаивания верховенства закона, порядочного, достойного и уважительного отношения друг к другу, сохранения НАТО и противостояния противникам Америки, я надеюсь и верю, что мы сможем найти общий язык», — указал Байден. Его цитату приводит газета The Guardian.

В США 5 марта состоялся «супервторник» — день, когда в большом количестве штатов одновременно прошли предварительные президентские выборы. Тогда же на Американском Самоа — группе из семи островов в Полинезии, имеющих статус неинкорпорированной американской территории, — состоялись кокусы.

6 марта Хейли объявила о том, что выходит из президентской гонки в США. Она заявила, что, несмотря на то что она больше не будет кандидатом, она не перестанет говорить о том, во что верит.

Тогда агентство Associated Press отметило, что выход Хейли из президентской гонки сделал Трампа основным претендентом на выборах от Республиканской партии.

Трамп победил на первичных выборах в 14 из 15 штатов. Хейли одержала победу лишь в Вермонте. Байден же победил во всех 15 штатах. При этом он проиграл на Американском Самоа кандидату предпринимателю Джейсону Палмеру.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе – сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.