Гросси назвал встречу с Путиным важной

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал 6 марта встречу с президентом РФ Владимиром Путиным важной.

Он сообщил, что обсудил с российским лидером ядерную и физическую безопасность Запорожской АЭС (ЗАЭС), а также вызовы для режима нераспространения.

«Важный обмен мнениями с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи по вопросам ядерной и физической безопасности ЗАЭС и другим глобальным вызовам нераспространения», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

Встреча Путина и Гросси состоялась 6 марта в сочинской резиденции «Бочаров Ручей». На ней обсуждалась ситуация на ЗАЭС. Президент РФ отметил, что Россия делает всё для того, чтобы повысить безопасность атомных объектов.

Кроме того, в этот день Гросси также провел встречу с российской делегацией во главе с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым в Сочи. В ходе встречи гендиректор агентства указал на важность общей позиции по безопасности применения атомных технологий у России и МАГАТЭ. При этом он отметил, что роль РФ как поставщика номер один в соответствующей сфере сложно переоценить. После переговоров Гросси смог оценить обстановку вокруг ЗАЭС.

Прошлый визит в Россию глава МАГАТЭ совершил 7 февраля. Тогда он посетил ЗАЭС и заявил, что эксперты агентства якобы не собрали достаточной информации, чтобы установить, кто именно вел обстрелы электростанции. При этом Гросси отметил, что число атак на станцию сократилось.

Вооруженные силы Украины периодически пытаются нанести удары по ЗАЭС и ее городу-спутнику Энергодару. Так, 14 февраля украинская сторона совершила атаку на населенный пункт с помощью четырех беспилотников, один из которых попал в административное здание, остальные были подавлены.