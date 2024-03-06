Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин допустил организацию в России новых фестивалей молодежи
Авто
Haval запустил в России завод по выпуску двигателей
Армия
ВС РФ нанесли ракетный удар по ангару в портовом районе Одессы
Экономика
Хуснуллин сообщил о планах по обновлению семи аэропортов на юге России
Политика
Путин заявил, что США не справились с грузом ответственности как единственная сверхдержава
Мир
В ЕК заявили о готовности пойти на уступки протестующим фермерам в Польше
Мир
Ведущие экономисты ФРГ назвали экономику страны парализованной
Мир
В Армении заявили о намерении осуществлять погранконтроль в Звартноце без сил РФ
Экономика
Совфед денонсировал соглашение с Великобританией о рыболовстве
Мир
В раде заявили о нехватке средств для строительства фортификаций
Мир
МВД РФ объявило журналиста из США Рогана в розыск по уголовной статье
Мир
Премьер-министр Финляндии допустил транзит ядерного оружия НАТО через страну
Общество
Спецборт МЧС доставит в Туву оборудование для теплоснабжения после взрыва на ТЭЦ
Мир
Хуситы подтвердили удар по судну США True Confidence в Аденском заливе
Мир
Путин указал на желание РФ создать условия свободы и дружбы на ВФМ

Гросси назвал встречу с Путиным важной

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал 6 марта встречу с президентом РФ Владимиром Путиным важной.

Он сообщил, что обсудил с российским лидером ядерную и физическую безопасность Запорожской АЭС (ЗАЭС), а также вызовы для режима нераспространения.

«Важный обмен мнениями с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи по вопросам ядерной и физической безопасности ЗАЭС и другим глобальным вызовам нераспространения», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

Станционный осмотритель: что глава МАГАТЭ увидел на Запорожской АЭС
Гросси оценил, как обмеление Каховского водохранилища и украинские обстрелы влияют на безопасность объекта

Встреча Путина и Гросси состоялась 6 марта в сочинской резиденции «Бочаров Ручей». На ней обсуждалась ситуация на ЗАЭС. Президент РФ отметил, что Россия делает всё для того, чтобы повысить безопасность атомных объектов.

Кроме того, в этот день Гросси также провел встречу с российской делегацией во главе с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым в Сочи. В ходе встречи гендиректор агентства указал на важность общей позиции по безопасности применения атомных технологий у России и МАГАТЭ. При этом он отметил, что роль РФ как поставщика номер один в соответствующей сфере сложно переоценить. После переговоров Гросси смог оценить обстановку вокруг ЗАЭС.

Прошлый визит в Россию глава МАГАТЭ совершил 7 февраля. Тогда он посетил ЗАЭС и заявил, что эксперты агентства якобы не собрали достаточной информации, чтобы установить, кто именно вел обстрелы электростанции. При этом Гросси отметил, что число атак на станцию сократилось.

Вооруженные силы Украины периодически пытаются нанести удары по ЗАЭС и ее городу-спутнику Энергодару. Так, 14 февраля украинская сторона совершила атаку на населенный пункт с помощью четырех беспилотников, один из которых попал в административное здание, остальные были подавлены.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024