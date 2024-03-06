Несколько полицейских ранены при столкновении с протестующими фермерами в Варшаве

Несколько полицейских были ранены при столкновении с протестующими фермерами в Варшаве. Об этом 6 марта сообщает столичная комендатура полиции.

«Во время событий, произошедших на улице Вейской, пострадали несколько полицейских. На данный момент задержано несколько десятков человек», — сказано в сообщении ведомства на странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Уточняется, что некоторые протестующие пытались прорваться через перила на территорию сейма. Правоохранительные органы пресекли все подобные действия.

Ранее в этот день телеканал Polsat сообщил, что в Варшаве произошла потасовка протестующих фермеров с полицией перед канцелярией. Добавлялось, что она началась после того, как один из участников акции попытался перебросить горящий «реквизит» через барьер, за которыми стояли правоохранители.

Также 6 марта еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил, что Еврокомиссия (ЕК) на следующей неделе представит новые предложения по экологическому регулированию, которые будут отвечать требованиям протестующих польских фермеров. Он отметил, что, в частности, в 2024-м отменят штрафы для аграриев, которые не соблюдают экологические или климатические нормы.

На протяжении нескольких недель в Польше проходят протесты фермеров. Они требуют от правительства введения эмбарго на поставки сельхозпродукции Украины и выхода государства из программы Европейского союза «Зеленый курс», которая касается достижения в странах альянса к 2050 году углеродной нейтральности.

Кроме того, польские аграрии систематически блокируют дороги в стране и подъезды к пунктам пропуска на границе с украинской стороной. Так, 1 марта они перекрыли трассу местного значения № 15 и требовали встречи с премьер-министром страны Дональдом Туском.

До этого, 27 февраля, на шести контрольно-пропускных пунктах на общей границе двух государств насчитали 2,1 тыс. застрявших большегрузов, которые не могли выехать из-за перекрытий КПП.

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что 25 февраля неизвестные высыпали из опломбированных вагонов примерно 160 т украинского зерна, которое везли в порт Гданьска. Он назвал происшествие «безнаказанностью и безответственностью», напомнив, что это уже четвертый такой случай.