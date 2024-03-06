В ЕК заявили о готовности пойти на уступки протестующим фермерам в Польше
Еврокомиссия (ЕК) на следующей неделе представит новые предложения по экологическому регулированию, которые будут отвечать требованиям протестующих польских фермеров. Об этом 6 марта заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.
«Будет предложение очень сильно снизить нагрузку на фермеров. Это пакет решений, который должен избавить фермеров от всех забот, не столько по поводу «Зеленого курса», а сколько по поводу его элементов, включенных в «Единую сельскохозяйственную политику», — цитирует его радиостанция RMF FM.
Чиновник отметил, что, в частности, в 2024 году отменят штрафы для фермеров, которые не соблюдают экологические или климатические нормы. Это означает, что их прямые субсидии не уменьшатся.
Ранее 6 марта сообщалось, что в Варшаве произошла потасовка протестующих фермеров с полицией. Один из участников протеста попытался перебросить горящий «реквизит» через барьер, за которыми стояли правоохранители. Кроме того, в ходе акции польские фермеры сжигали флаг Евросоюза (ЕС). По словам организаторов протестов, на акцию могут собраться до 150 тыс. фермеров.
Протесты фермеров проходят в Польше уже на протяжении многих недель. Они требуют от правительства введения эмбарго на поставки сельхозпродукции Украины и выхода государства из программы Европейского союза «Зеленый курс», которая касается достижения в странах альянса к 2050 году углеродной нейтральности.
Кроме того, польские аграрии систематически блокируют дороги в стране и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. 1 марта они перекрыли трассу местного значения № 15 и требовали встречи с премьер-министром страны Дональдом Туском.
27 февраля на шести контрольно-пропускных пунктах на общей границе двух государств насчитали 2,1 тыс. застрявших большегрузов, которые не могли выехать из-за перекрытий КПП.