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Потасовка протестующих фермеров с полицией произошла в Варшаве

Polsat: потасовка протестующих фермеров с полицией произошла в Варшаве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Потасовка протестующих фермеров с полицией произошла в Варшаве, сообщил 6 марта польский телеканал Polsat.

«Во время акции протеста перед канцелярией произошел серьезный инцидент — протестующие подожгли там «гроб», символизирующий смерть фермера», — сказано в сообщении.

Один из участников протеста попытался перебросить горящий «реквизит» через барьер, за которыми стояла полиция. В результате возникла потасовка.

Кроме того, как видно на кадрах, в ходе акции польские фермеры сжигали флаг Евросоюза.

По словам организаторов протестов, на акцию могут собраться до 150 тыс. фермеров. Также на подъездах к Варшаве скопилось огромное количество единиц сельскохозяйственной техники, в связи с чем движение транспорта в затруднено.

Границу — на замок: В Польше пригрозили прекратить транзит товаров с Украины
По словам премьера Дональда Туска, такая мера станет болезненной для обеих стран

Протесты фермеров проходят в Польше уже на протяжении многих недель. Они требуют от правительства введения эмбарго на поставки сельхозпродукции Украины и выхода государства из программы Европейского союза «Зеленый курс», которая касается достижения в странах альянса к 2050 году углеродной нейтральности.

Кроме того, польские аграрии систематически блокируют дороги в стране и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. 1 марта они перекрыли трассу местного значения № 15 и требовали встречи с премьер-министром страны Дональдом Туском.

27 февраля на шести контрольно-пропускных пунктах на общей границе двух государств насчитали 2,1 тыс. застрявших большегрузов, которые не могли выехать из-за перекрытий КПП.

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что 25 февраля неизвестные высыпали из опломбированных вагонов примерно 160 т украинского зерна, которое везли в порт Гданьска. Он назвал происшествие «безнаказанностью и безответственностью», напомнив, что это уже четвертый такой случай.

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