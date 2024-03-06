Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин допустил организацию в России новых фестивалей молодежи
Авто
Haval запустил в России завод по выпуску двигателей
Армия
ВС РФ нанесли ракетный удар по ангару в портовом районе Одессы
Экономика
Хуснуллин сообщил о планах по обновлению семи аэропортов на юге России
Политика
Путин заявил, что США не справились с ответственностью быть единственной сверхдержавой
Мир
В ЕК заявили о готовности пойти на уступки протестующим фермерам в Польше
Мир
Ведущие экономисты ФРГ назвали экономику страны парализованной
Мир
В Армении заявили о намерении осуществлять погранконтроль в Звартноце без сил РФ
Экономика
Совфед денонсировал соглашение с Великобританией о рыболовстве
Мир
В раде заявили о нехватке средств для строительства фортификаций
Мир
МВД РФ объявило журналиста из США Рогана в розыск по уголовной статье
Мир
Премьер-министр Финляндии допустил транзит ядерного оружия НАТО через страну
Общество
Спецборт МЧС доставит в Туву оборудование для теплоснабжения после взрыва на ТЭЦ
Мир
Хуситы подтвердили удар по судну США True Confidence в Аденском заливе
Мир
Путин указал на желание РФ создать условия свободы и дружбы на ВФМ
Сюжет:

СМИ сообщили о пропаже без вести американских моряков после атаки у Йемена

Reuters: трое американских моряков пропали без вести после атаки у Йемена
0
Фото: REUTERS/Dario Bonazza
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три члена экипажа американского балкера под флагом Барбадоса пропали без вести, четыре получили серьезные ожоги после того, как судно было атаковано у берегов Йемена. Об этом 6 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники в сфере морских перевозок.

По информации издания, это было судно True Confidence, сейчас все члены экипажа покинули его. Как ранее сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO), нападение на балкер произошло в 11:40 мск в 54 морских милях к юго-западу от йеменского Адена.

Сообщалось, что на связь с судном вышли люди, называвшие себя военнослужащими ВМС Йемена, и дали ему указание изменить курс. Судну оказывают помощь силы коалиции, осуществляющей операцию Prosperity Guardian по обеспечению безопасности судоходства в Красном море.

Хуситские войны: кто стоит за диверсией в Красном море
И как повреждение кабелей может повлиять на мировой интернет

Накануне представитель правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» бригадный генерал Яхья Сариа сообщил, что хуситы нанесли удар по двум американским эсминцам в Красном море. Использовались военно-морские силы, ракетные силы и беспилотники хуситов. Он предупредил, что атаки йеменских хуситов в Красном море не будут прекращены, пока в секторе Газа продолжают погибать палестинцы.

Ранее, 2 марта, центральное командование США подтвердило затопление британского сухогруза MV Rubymar, который был атакован хуситами 8 февраля. Rubymar ходил под флагом Белиза, на его борту находилось около 21 тыс. метрических тонн удобрений с содержанием фосфата аммония и сульфатов аммония.

В конце февраля британская журналистка-арабист Иона Крэйг обратила внимание, что после ударов США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене количество атак движения «Ансар Аллах» в Красном море выросло на 100%.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024