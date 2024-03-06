СМИ сообщили о пропаже без вести американских моряков после атаки у Йемена

Три члена экипажа американского балкера под флагом Барбадоса пропали без вести, четыре получили серьезные ожоги после того, как судно было атаковано у берегов Йемена. Об этом 6 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники в сфере морских перевозок.

По информации издания, это было судно True Confidence, сейчас все члены экипажа покинули его. Как ранее сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO), нападение на балкер произошло в 11:40 мск в 54 морских милях к юго-западу от йеменского Адена.

Сообщалось, что на связь с судном вышли люди, называвшие себя военнослужащими ВМС Йемена, и дали ему указание изменить курс. Судну оказывают помощь силы коалиции, осуществляющей операцию Prosperity Guardian по обеспечению безопасности судоходства в Красном море.

Накануне представитель правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» бригадный генерал Яхья Сариа сообщил, что хуситы нанесли удар по двум американским эсминцам в Красном море. Использовались военно-морские силы, ракетные силы и беспилотники хуситов. Он предупредил, что атаки йеменских хуситов в Красном море не будут прекращены, пока в секторе Газа продолжают погибать палестинцы.

Ранее, 2 марта, центральное командование США подтвердило затопление британского сухогруза MV Rubymar, который был атакован хуситами 8 февраля. Rubymar ходил под флагом Белиза, на его борту находилось около 21 тыс. метрических тонн удобрений с содержанием фосфата аммония и сульфатов аммония.

В конце февраля британская журналистка-арабист Иона Крэйг обратила внимание, что после ударов США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене количество атак движения «Ансар Аллах» в Красном море выросло на 100%.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.