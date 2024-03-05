Йеменские хуситы заявили об ударах по эсминцам США в Красном море

Йеменские хуситы нанесли удары по двум эсминцам США в Красном море. Об этом сообщил представитель правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» бригадный генерал Яхья Сариа на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter) во вторник, 5 марта.

«Вооруженные силы Йемена <…> провели военную операцию, в ходе которой нанесли удар по двум американским эсминцам в Красном море, используя наши военно-морские силы, ракетные силы и беспилотную авиацию», — заявил он.

Сариа также напомнил, что атаки йеменских хуситов в Красном море не будут прекращены, пока в секторе Газа продолжают погибать представители палестинского народа.

Ранее, 4 марта, стало известно, что в Красном море были перебиты четыре кабеля связи между Европой, Азией и Африкой. Сообщалось, что поврежденные сегменты кабелей находятся в южной части Красного моря и подпадают под юрисдикцию Йемена.

Тогда же движение «Ансар Аллах» нанесло ракетный удар по судну MSC SKY в Аравийском море. Сариа заявил, что судно принадлежит Израилю. Он не уточнил характер повреждений судна и не добавил, затонуло ли оно.

29 февраля британская журналистка-арабист Иона Крэйг обратила внимание, что после ударов США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене количество атак движения «Ансар Аллах» в Красном море выросло на 100%.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.