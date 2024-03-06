В Аденском заливе эвакуируют судно США после атаки неизвестных

Американское грузовое судно, ходящее под флагом Барбадоса, получило повреждения в Аденском заливе после нападения неизвестных, сообщила 6 марта специализирующаяся на морской безопасности британская компания Ambrey.

Экипаж судна эвакуируется и пересаживается в спасательные шлюпки.

В сторону поврежденного судна идет корабль Военно-морских сил (ВМС) Индии.

Нападение на балкер произошло примерно в 11:40 мск в 54 морских милях (100 км) к юго-западу от йеменского Адена, сообщил на сайте Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

Сначала на связь с судном вышли люди, называвшие себя военнослужащими ВМС Йемена, и приказали морякам изменить курс. Затем на судах рядом с балкером начались взрывы.

Накануне представитель правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» бригадный генерал Яхья Сариа сообщил, что хуситы нанесли удар по двум американским эсминцам в Красном море. Использовались военно-морские силы, ракетные силы и беспилотники хуситов.

Он предупредил, что атаки йеменских хуситов в Красном море не будут прекращены, пока в секторе Газа продолжают погибать палестинцы.

Ранее, 2 марта, центральное командование США подтвердило затопление британского сухогруза MV Rubymar, который был атакован хуситами 8 февраля. Rubymar ходил под флагом Белиза, на его борту находилось около 21 тыс. метрических тонн удобрений с содержанием фосфата аммония и сульфатов аммония.

В конце февраля британская журналистка-арабист Иона Крэйг обратила внимание, что после ударов США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене количество атак движения «Ансар Аллах» в Красном море выросло на 100%.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.