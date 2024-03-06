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Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) — как он работает

Россиянам рассказали о принципах работы ДОВСЕ
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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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В среду, 6 марта, правительство Молдавии одобрило решение о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). При этом страна оставила за собой право вернуться к его реализации в будущем. О том, что такое ДОВСЕ, читайте в материале «Известий».

Что такое ДОВСЕ

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в ноябре 1990 года в Париже. Его участниками стали 22 государства. Среди них — 16 стран НАТО и шесть стран Организации Варшавского договора (ОВД) — СССР, Польша, Венгрия, Румыния, Болгария и Чехословакия.

Главной задачей ДОВСЕ было достижение баланса сил между Североатлантическим альянсом и ОВД за счет уменьшения количества военной техники. Договор устанавливал лимит в 20 тыс. танков, 30 тыс. боевых бронированных машин, 6,8 тыс. самолетов, 2 тыс. вертолетов и 20 тыс. самоходных артиллерийских систем для каждого блока.

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Помимо этого, вводились ограничения на численность войск и вооружений в так называемых фланговых зонах. В НАТО к таковым относились Греция, Исландия, Турция и Норвегия, а в ОВД — Румыния, Болгария, а также Кавказ, Одесса и Ленинградская область в СССР. Всё «лишнее» вооружение подлежало сокращению в течение 40 месяцев. Таким образом, было суммарно ликвидировано 59 тыс. единиц военной техники.

Согласно договору, страны-участницы должны были предоставлять друг другу информацию о своих арсеналах, а также перемещении войск и техники. При этом предусматривалась возможность взаимных проверок. Любая страна могла отправить к партнерам инспекцию и сверить реальное количество вооружений с заявленным. Всего в рамках договора было проведено около 60 тыс. подобных проверок.

В 1992 году ДОВСЕ вступил в силу. К 1993 году количество его участников увеличилось до 30 из-за распада СССР и разделения Чехословакии. Указанного уровня вооружений удалось достичь за три года действия соглашений.

Адаптация ДОВСЕ в 1999 году

В конце 1990-х годов баланс сил среди участников ДОВСЕ был нарушен, так как некоторые страны, входившие в Организацию Варшавского договора, вступили в НАТО. В результате старые договоренности утратили смысл, потому что альянс получил серьезное преимущество по количеству вооружений.

В связи с этим во время саммита в Стамбуле в 1999 году было принято решение об обновлении договора. Новый документ предусматривал ввод ограничений не для блока, а для каждой страны-участницы отдельно. Для России национальный лимит выглядел следующим образом: 6,3 тыс. танков, 11,2 тыс. бронемашин, 6,3 тыс. артиллерийских систем, 3,4 тыс. самолетов и 855 вертолетов.

Документ подписали около 30 стран, однако ратифицировали его только РФ, Белоруссия, Украина и Казахстан. В результате обновленный договор так и не вступил в силу.

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К 2007 году дисбаланс сил стал очевиден. Ранее входившие в ОВД Чехия, Словакия, Венгрия Польша, Болгария и Румыния стали членами НАТО. К альянсу также присоединились Латвия, Литва, Эстония и Словения, которые вовсе не участвовали в ДОВСЕ. Уровень вооружений блока превысил даже лимиты, оговоренные в изначальном варианте соглашений.

Всё это привело к тому, что в 2007 году Россия ввела мораторий на исполнение условий договора. Москва твердо обозначила свою позицию — возобновление действия документа станет возможно после ратификации странами НАТО адаптированного ДОВСЕ и его добросовестного исполнения.

Выход России из ДОВСЕ в 2023 году

Приостановка договора в 2007 году в первую очередь подразумевала прекращение иностранных инспекций и передачу данных о вооружениях бывшим партнерам. В марте 2015 года Россия также перестала участвовать в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ.

В мае 2023 года договор был официально денонсирован в целях устранения дисбаланса сил между Москвой и НАТО, который усугубился после присоединения Финляндии к альянсу, подачи заявления на вступление от Швеции и увеличения поставок западного оружия на Украину. Среди причин такого решения были названы расширение Североатлантического альянса, невыполнение условий договора странами-участницами и другие действия, идущие вразрез со смыслом ДОВСЕ.

В ноябре того же года о приостановке участия в договоре объявили Канада, Великобритания, США и другие страны НАТО.

Приостановка действия ДОВСЕ в Молдавии

6 марта правительство Молдавии одобрило приостановку действия ДОВСЕ с возможностью возвращения к его реализации в дальнейшем. Инициатива будет направлена на утверждение в парламент страны. В качестве причины госсекретарь министерства обороны республики Валерий Мижа указал серьезное изменение обстоятельств с момента подписания договора.

По мнению бывшего офицера спецназа, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, действия Кишинева — политическая провокация, направленной на проверку реакции Москвы. В беседе с «Известиями» он отметил, что именно Россия является «законодателем» ДОВСЕ и пытается его «реанимировать». Эксперт также предположил, что вскоре Молдавия начнет получать вооружение от НАТО и пытается таким образом обезопасить себя на случай, если в поставках попадется оружие, отличное от «общепринятого в Европе», например, танки.

Ранее эксперты рассказали «Известиям» о том, как приостановка участия в ДОВСЕ со стороны Североатлантического альянса может сказаться на России.

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