Военный эксперт назвал причину приостановки Молдавией действия ДОВСЕ

Приостановка Молдавией действия Договора об обычных Вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) — политический шантаж и проверка реакции России. Такое мнение «Известиям» в среду, 6 марта, выразил бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Вооруженные силы Молдавии составляют несколько батальонов. Я полагаю, что это пробный шаг и чистейшей воды политический шантаж и подсказал им это Евросоюз с целью посмотреть, как на это отреагирует Россия, потому что именно РФ является законодателем по Договору об обычных вооружениям в Европе. Это мы его пытаемся реанимировать. Думаю, что Молдавия сейчас будет полным ходом получать вооружение, которое пойдет из США от НАТО. Таким образом Кишинев хочет обезопасить себя в случае, если вдруг попадется какое-нибудь оружие, которое будет отличаться от общепринятого в Европе, например танки», — считает военный эксперт.

Ранее в среду стало известно, что правительство Молдавии направит на утверждение в парламент проект решения о приостановлении действия ДОВСЕ. Госсекретарь министерства обороны республики Валерий Мижа прокомментировал такой шаг «существенным изменением обстоятельств с момента подписания договора».

ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году. Обновленная версия договора была ратифицирована на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Ее подписали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Москва приостановила участие в договоре до тех пор, пока страны — члены НАТО не начнут добросовестно его выполнять.

29 мая 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ. Законопроект о денонсации был внесен президентом в Госдуму 10 мая. Как отмечалось, поводом к принятию мер по денонсации договора стала конфронтационная линия США и их союзников по отношению к РФ.

Позднее, в ноябре, США объявили, что также приостанавливают выполнение обязательств в рамках ДОВСЕ с 7 декабря 2024 года. Уточнялось, что это «укрепит потенциал Североатлантического союза в области сдерживания и обороны за счет снятия ограничений, влияющих на планирование, развертывание и учения».