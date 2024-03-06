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СМИ предрекли военное присутствие Израиля в секторе Газа в ближайшие 10 лет

TOI: Израиль может сохранить военное присутствие в Газе на ближайшие 10 лет
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Фото: REUTERS/Israel Defense Forces
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Руководство Израиля не исключает возможности сохранить военное присутствие в секторе Газа в ближайшие 10 лет. Об этом 6 марта пишет The Times of Israel.

Издание отметило, что такое мнение исходит из офиса премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

«По прогнозам, для завершения первого этапа конфликта — искоренения [в секторе Газа палестинского движения] ХАМАС — потребуется один или два года, и еще восемь лет может уйти на стабилизацию обстановки и укрепления власти новой местной администрации», — говорится в публикации.

Автор статьи указывает, что Израиль будет сохранять присутствие в анклаве, поскольку там даже после ликвидации ХАМАС продолжат действовать группы радикалов. Кроме того, через пять-десять лет территория будет демилитаризована и передана под контроль новой враждебно настроенной к Израилю палестинской администрации. В таких условиях израильские силы будут проводить рейды, аналогичные тем, которые Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит в Наблусе, Дженине и других палестинских городах на Западном берегу.

Отмечается, что Нетеньяху и его соратники не предполагают установления военного правительства в Газе, но будет контролировать анклав «издалека».

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До этого, 27 февраля, источник «Известий» рассказал, что в армейских кругах Израиля говорят о затягивании конфликта на несколько лет. При этом, как заявила представитель ЦАХАЛ майор Анна Уколова, точно определить сроки завершения операции невозможно, так как это будет зависеть от сопротивления со стороны ХАМАС.

Нетаньяху в середине января также заявил, что Израиль намерен продолжать операцию в секторе Газа до полного разгрома ХАМАС, боевые действия будут идти еще многие месяцы. Президент Израиля Ицхак Герцог тогда указал на то, что ХАМАС необходимо искоренить, чтобы «обеспечить лучшее будущее для палестинцев».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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