Посол ФРГ в Британии призвал не извиняться за утечку разговора офицеров

Посол Германии в Великобритании Мигель Бергер назвал утечку разговора между офицерами бундесвера об ударе по Крымскому мосту «хорошим уроком» и призвал не извиняться за вызвавшие ее нарушения безопасности. Об этом 6 марта он заявил в эфире Би-би-си.

«Я думаю, это хороший урок для всех: никогда не пользуйтесь Интернетом в отеле, если хотите сделать секретный звонок», — сказал Бергер.

Отвечая на критику экс-министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Германия «сильно пронизана российской разведкой» и «не является ни безопасной, ни спокойной», дипломат назвал его слова «крайне бесполезными».

Кроме того, Бергер обвинил в публикации звонка Россию и призвал союзников сосредоточиться на поставках Украине достаточного количества боеприпасов.

1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала полную расшифровку дискуссии высокопоставленных сотрудников немецкой армии об ударах ракетами Taurus по Крымскому мосту, которая, по ее данным, прошла 19 февраля. В ходе разговора военные обсуждали поставки ракет Taurus на Украину.

Во фрагменте аудиозаписи представителей ВВС Германии офицеры обсуждали, сколько таких снарядов понадобится для атаки на Крымский мост и будет ли такой удар результативным. Разговор состоялся между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франком Грефе, инспектором BBC бундесвера Инго Герхартцем, сотрудником центра воздушных операций космического командования бундесвера Штефаном Фенске и работником того же управления по фамилии Фроштедте.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посол Германии в Москве Александр Ламбсдорфф не отрицал подлинность записи.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал разговор демонстрацией вовлеченности стран Запада в конфликт на Украине. Песков подчеркнул, что запись демонстрирует запредельную ситуацию, сложившуюся в Германии. Москва также надеется ознакомиться с результатами расследования властей ФРГ по данной теме.

Украинская сторона предпринимает попытки атаковать территорию России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. В последние месяцы Киев неоднократно настаивал на передаче немецких дальнобойных ракет Taurus, однако сталкивался с отказами. Шольц, в свою очередь, выступает против поставок данного вооружения, так как это опасно вовлечением Германии в конфликт.