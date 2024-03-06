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Песков назвал ситуацию в ФРГ запредельной из-за разговора офицеров

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Фото: ТАСС/AP/Markus Schreiber
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Разговор офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту демонстрирует запредельную ситуацию, сложившуюся в Германии. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил 6 марта во время выступления на марафоне «Знание. Первые» на полях Всемирного фестиваля молодежи в «Сириусе».

«Этот телефонный разговор вообще показал совсем запредельную ситуацию, которая происходит в стране. То ли там власть не знает, что делают военные, то ли они, власть и военные, делают то, что может иметь очень тяжелые последствия для всех немцев», — сказал Песков.

По словам официального представителя Кремля, Россия не желает войны с Германией, но при этом не хочет, чтобы другие государства замышляли что-то взрывать на ее территории. РФ не будет закрывать глаза на такие разговоры.

При этом Песков сказал, что в России любят немцев и Германию, просто время мудрых политиков прошло, и это касается не только ФРГ, но и остальных стран Запада.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала на брифинге, что посол Германии в РФ Александр Ламбсдорфф не отрицал подлинность записи разговора офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту, когда дипломата вызвали 4 марта в МИД России. Во внешнеполитическом ведомстве послу объявили демарш, он пробыл в здании более часа, а потом уехал, не дав журналистам комментариев.

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала 1 марта полную расшифровку обсуждения высокопоставленных немецких офицеров возможных ударов по Крымскому мосту ракетами Taurus. В этом разговоре была и дискуссия о поставках этих ракет Украине.

Во фрагменте аудиозаписи представителей ВВС Германии офицеры обсуждали, сколько таких снарядов понадобится для атаки на Крымский мост и будет ли такой удар результативным. Разговор состоялся между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франком Грефе, инспектором BBC бундесвера Инго Герхартцем, сотрудником центра воздушных операций космического командования бундесвера Штефаном Фенске и работником того же управления по фамилии Фроштедте.

Канцлер Германии Олаф Шольц 2 марта рассказал, что власти ФРГ занимаются расследованием утечки записи разговора немецких офицеров и назвал эту ситуацию «очень серьезной проблемой». Издание Bild сообщило тогда, что в случившемся виноват Грефе, потому что он подключился к беседе из Сингапура через незащищенную сеть, создав угрозу безопасности разговора.

Украинская сторона предпринимает попытки атаковать территорию России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. В последние месяцы Киев неоднократно настаивал на передаче немецких дальнобойных ракет Taurus, однако сталкивался с отказами. Шольц в свою очередь выступает против поставок данного вооружения, так как это опасно вовлечением Германии в конфликт.

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