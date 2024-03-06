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Захарова заявила, что посол ФРГ не отрицал подлинность записи офицеров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорфф не отрицал подлинность записи немецких офицеров об ударе по Крымскому мосту. Об этом 6 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Когда прибыл на Смоленскую площадь немецкий посол, которому был сделан демарш, он ведь не стал отрицать и ставить под сомнение то, что эта пленка настоящая», — сказала она на полях Всемирного фестиваля молодежи.

Ламбсдорфф был вызван в МИД РФ 4 марта. Дипломатический источник рассказал «Известиям», что во время общения с послом в ведомстве помимо обсуждения записи разговора были «затронуты и другие вопросы». Немецкий дипломат пробыл в здании министерства более часа, а затем покинул его, не ответив на вопросы журналистов.

1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала полную расшифровку дискуссии высокопоставленных сотрудников немецкой армии об ударах ракетами Taurus по Крымскому мосту, которая, по ее данным, прошла 19 февраля. В ходе разговора военные обсуждали поставки ракет Taurus на Украину.

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Во фрагменте аудиозаписи представителей ВВС Германии офицеры обсуждали, сколько таких снарядов понадобится для атаки на Крымский мост и будет ли такой удар результативным. Разговор состоялся между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франком Грефе, инспектором BBC бундесвера Инго Герхартцем, сотрудником центра воздушных операций космического командования бундесвера Штефаном Фенске и работником того же управления по фамилии Фроштедте.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что власти оперативно расследуют ситуацию вокруг публикации записи разговора немецких офицеров по Украине. Он указал, что произошедшее является «очень серьезной проблемой». Позже издание Bild сообщило, что в утечке разговора виноват Грефе, так как во время беседы он находился в Сингапуре и подключился через незащищенную сеть.

Позднее, 4 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что запись переговоров немецких офицеров демонстрирует вовлеченность стран Запада в конфликт на Украине. Кроме того, Москва надеется ознакомиться с результатами расследования властей ФРГ по данной теме, заявил Песков.

Украинская сторона предпринимает попытки атаковать территорию России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. В последние месяцы Киев неоднократно настаивал на передаче немецких дальнобойных ракет Taurus, однако сталкивался с отказами. Шольц, в свою очередь, выступает против поставок данного вооружения, так как это опасно вовлечением Германии в конфликт.

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