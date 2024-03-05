СМИ назвали имя виновника утечки разговора немецких офицеров

Утечка разговора немецких военных о возможной атаке на Крымский мост произошла из-за начальника отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франка Грефе. Об этом 5 марта сообщило издание Bild.

По информации издания, генерал Грефе находился во время разговора в Сингапуре, где он, как и многие другие военные, посетил авиационную выставку Singapore Airshow. Отмечается, что там он подключился к беседе через незащищенную сеть. По этой причине и произошла утечка.

Ранее в этот же день глава минобороны Германии Борис Писториус заявил, что утечка разговора немецких офицеров о ракетах Taurus связана с ошибкой применения платформы WebEx одним из участников разговора. По предварительным данным, утечка информации произошла у абонента, находившегося в Сингапуре, он подключился по неавторизованной связи, уточнил министр.

Расшифровка дискуссии немецких офицеров об ударах по территориям РФ была опубликована 1 марта главным редактором RT Маргаритой Симоньян. Во фрагменте аудиозаписи представителей Военно-воздушных сил Германии офицеры обсуждали, сколько таких снарядов понадобится для атаки на Крымский мост и будет ли такой удар результативным.

На следующий день после утечки, 2 марта, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что власти ведут расследование по факту публикации записи разговора немецких офицеров по Украине. Он подчеркнул, что произошедшее является «очень серьезной проблемой».

В связи с этим 4 марта в МИД РФ был вызван посол ФРГ Александр Ламбсдорфф. Он пробыл в здании ведомства более часа, а затем покинул его, не ответив на вопросы журналистов. Позднее МИД России объявил послу ФРГ демарш и потребовал объяснений в связи с публикацией разговоров офицеров бундесвера.

В последние месяцы Киев неоднократно настаивал на передаче немецких дальнобойных ракет Taurus, однако сталкивался с отказами. Шольц в свою очередь выступает против поставок данного вооружения, так как это опасно вовлечением Германии в конфликт.