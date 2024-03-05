Писториус назвал причину утечки разговора военных ФРГ об атаке на Крымский мост

Утечка разговора немецких офицеров о ракетах Taurus связана с ошибкой применения платформы WebEx одним из участников разговора. Об этом 5 марта заявил глава минобороны ФРГ Борис Писториус.

«Причина того, что разговор военных мог быть записан, связана с личной ошибкой применения [техники]. Не все участники придерживались правил обеспечения безопасности, как это предписано», — сказал он журналистам во время пресс-конференции, которую транслировал Zeit.

По предварительным данным, утечка информации произошла у абонента, находившегося в Сингапуре, он подключился по неавторизованной связи, уточнил министр.

Писториус подчеркнул, что в целом системы связи ФРГ не были скомпрометированы. Он рассказал, что военные используют для переговоров не общедоступную платформу WebEx, доступную каждому, а ее вариант, сертифицированный для служебного использования.

По словам чиновника, расследование инцидента продолжается. Кроме того, будут предприняты меры для повышения уровня безопасности соединения во время переговоров.

Также министр заявил, что после произошедшего провел переговоры с союзниками, и утверждает, что доверие к ФРГ не подорвано. Однако Писториус возмутился тем, что в последние дни тема утечки разговора немецких офицеров обсуждается так широко. По его мнению, есть вопросы важнее, например поддержка Украины.

Расшифровка дискуссии немецких офицеров об ударах по территориям РФ была опубликована 1 марта главным редактором RT Маргаритой Симоньян. Во фрагменте аудиозаписи представителей Военно-воздушных сил Германии офицеры обсуждали, сколько таких снарядов понадобится для атаки на Крымский мост и будет ли такой удар результативным.

На следующий день после утечки, 2 марта, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что власти ведут расследование по факту публикации записи разговора немецких офицеров по Украине. Он подчеркнул, что произошедшее является «очень серьезной проблемой».

Затем, 4 марта, официальный представитель МИД РФ Захарова заявила, что в данном случае со стороны Германии нужны не разбирательства, а принятие ответственности. В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что запись переговоров немецких офицеров демонстрирует вовлеченность стран Запада в конфликт на Украине. Кроме того, Москва надеется ознакомиться с результатами расследования властей ФРГ по данной теме, добавил он.

В тот же день в МИД РФ был вызван посол ФРГ Александр Ламбсдорфф. Он пробыл в здании ведомства более часа, а затем покинул его, не ответив на вопросы журналистов. Позднее МИД России объявил послу ФРГ демарш и потребовал объяснений в связи с публикацией разговоров офицеров бундесвера.

В последние месяцы Киев неоднократно настаивал на передаче немецких дальнобойных ракет Taurus, однако сталкивался с отказами. Шольц в свою очередь выступает против поставок данного вооружения, так как это опасно вовлечением Германии в конфликт.